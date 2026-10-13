24 пациента эвакуировали из больницы в Биробиджане после поджога
13.10.2026, 03:57
24 человека эвакуировали из областной больницы в Биробиджане из-за пожара, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области в «Максе». Предварительной причиной ведомство называет поджог.
Пожар начался в ординаторской травматологического отделения. На место происшествия прибыли 7 расчетов в составе 23 человек. 24 пациента эвакуировали до приезда пожарных.
Спасатели ликвидировали очаг возгорания. На площади 3 кв. м выгорели диван и личные вещи. Пострадавших нет. По факту возможного поджога проводится расследование.