Из аэропорта Внуково задерживается вылет 40 рейсов
13.10.2026, 03:39
В Москве задерживается вылет 40 рейсов из аэропорта Внуково, свидетельствуют данные онлайн-табло. С вечера 12 октября в аэропорту действуют ограничения на полеты.
По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в города Турции — Анталью, Стамбул, Измир, Даламан, Бодрум и Анкару — авиакомпаний Pegasus, AJet и Turkish Airlines. Кроме того, задерживаются рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Термез и Самарканд, а также в Дубай, Хугарду, Баку, Шарм-эль-Шейх и города России.
Как сообщала Росавиация, ограничения во Внуково были введены около 21:30 мск для обеспечения безопасности полетов. Степень ограничений несколько раз менялась: от полной приостановки обслуживания авиарейсов до приема и выпуска самолетов по согласованию с органами.
Сейчас аэропорт обслуживает рейсы по согласованию. Идентичные ограничения также действуют в аэропортах Жуковский и Домодедово.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью 13 октября над Московским регионом было сбито 23 беспилотника.