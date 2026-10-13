Из аэропорта Внуково задерживается вылет 40 рейсов

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в города Турции — Анталью, Стамбул, Измир, Даламан, Бодрум и Анкару — авиакомпаний Pegasus, AJet и Turkish Airlines. Кроме того, задерживаются рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Термез и Самарканд, а также в Дубай, Хугарду, Баку, Шарм-эль-Шейх и города России.