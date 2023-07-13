Многодетных не пустили без очереди

Сразу два резонансных документа рассмотрела Госдума на пленарном заседании в четверг. Депутаты без лишних дискуссий приняли во втором чтении законопроект о запрете смены пола, а сразу во втором и третьем чтениях — поправки, ужесточающие действующее законодательство об иностранных агентах. В то же время законопроект КПРФ о предоставлении социального жилья многодетным семьям в первоочередном порядке вызывал бурное обсуждение, но был отклонен думским большинством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заседание 13 июля открылось традиционным выступлением представителей фракций по актуальной повестке. Наиболее острую тему затронул Дмитрий Гусев (СРЗП), напомнив коллегам о мятеже ЧВК «Вагнер». «После ревущих девяностых мы привыкли жить в безопасной стране, мы знали и знаем, что наши правоохранительные органы, наши военные нас всегда защитят»,— начал депутат. А затем изложил шесть пунктов (включая СМС-инструктаж в случае чрезвычайных ситуаций и раздачу «дронобоев» ЧОПам и МВД), способных, по его мнению, скорректировать систему общественной безопасности.

Спикер Вячеслав Володин рвение эсера оценил, но отметил, что по ряду предложений (передача тяжелых вооружений Росгвардии, «сшивка» сети городских видеокамер в единую сеть) работа уже проведена или проводится. «Предложения хорошие и содержательные, может быть, у нас недостаток, когда не все мы знаем, что делается и уже сделано»,— подытожил он.

Говорить о том, как много сделано при работе над законопроектом о запрете смены пола (за исключением случаев, связанных с «лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей»), нужды у депутатов не было. Глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»), представляя документ ко второму чтению, поблагодарил Думу за неравнодушие по этому вопросу и рассказал о новых поправках, согласно которым смена пола станет основанием для аннулирования брака и препятствием для усыновления и опекунства. Во втором чтении проект был принят единогласно — собственное единодушие депутаты встретили аплодисментами — и будет вынесен на третье чтение уже в пятницу.

Другой резонансный законопроект — о запрете содействия иностранным агентам в их попытках обойти установленные законом ограничения — депутаты рассмотрели и приняли сразу во втором и третьем чтениях. Первоначальную версию документа дополнили поправками о внеплановых проверках потенциальных «пособников» иноагентов по жалобам почти неограниченного круга лиц, а также о запрете для самих агентов получать финансовую или имущественную господдержку, «в том числе при осуществлении творческой деятельности». Сразу в двух чтениях Дума одобрила и поправки к КоАП, предусматривающие за такое «пособничество» штрафы для граждан (до 50 тыс. руб.), должностных лиц (до 100 тыс. руб.) и организаций (до 300 тыс. руб.). «Примером такого содействия обходу нашего законодательства может быть допуск иноагента к преподаванию в государственном вузе, выделение иноагентам государственных грантов и так далее»,— пояснял ранее один из авторов инициативы Василий Пискарев («Единая Россия»).

Несколько более оживленно прошло обсуждение нескольких законопроектов в первом чтении — в частности, о размещении средств и сооружений связи, отдельном содержании в СИЗО подозреваемых в преступлениях террористической направленности и о тарифообразовании на электроэнергию в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны.

Но наиболее длительную дискуссию вызвал внесенный в Думу еще весной прошлого года законопроект КПРФ о предоставлении социального жилья многодетным семьям в первоочередном порядке.

«Такое положение действовало в Советском Союзе, потом Жилищный кодекс эту категорию полностью исключил из числа тех, кто имеет право претендовать на первоочередное предоставление жилья по договору социального найма,— доложил соавтор инициативы Алексей Куринный.— Сегодня даже такого института, как первоочередное предоставление, нет». Как ни странно, на тот же факт указал и Павел Качкаев («Единая Россия»), объясняя, почему его фракция не может поддержать данную инициативу. «Если нужно было, чтобы мы законопроект приняли, нужно дать на федеральном уровне понятие "многодетная семья", дать понятие "первоочередное", хотя бы прикинуть, сколько у нас многодетных семей нуждается!» — перечислил недостающее единоросс. Поскорее разобраться с коллизиями и начать рассуждать содержательно коллег призвала глава комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ). «Я понимаю, что коли заключения комитетов уже есть и они отрицательные, большинство проголосуют против,— сказала она.— Но когда-то мы должны сделать первый шаг в направлении того, чтобы реальную заботу проявить о многодетных семьях».

Впрочем, пока до этого шага дело не дошло: инициативу коммунистов поддержали только 105 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Григорий Лейба