«Яндекс»: восстановлен доступ к платежам у части пользователей «Пей»

Как пояснил руководитель финтех-направления Яндекса Дмитрий Пирогов, сервис все еще работает нестабильно, возможны точечные ошибки. Длительное восстановление связано с необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА на дата-центры компании.