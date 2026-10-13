«Яндекс»: восстановлен доступ к платежам у части пользователей «Пей»
13.10.2026, 04:29
«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram. Доступ открывают поэтапно для снижения нагрузки на систему.
Как пояснил руководитель финтех-направления Яндекса Дмитрий Пирогов, сервис все еще работает нестабильно, возможны точечные ошибки. Длительное восстановление связано с необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА на дата-центры компании.
В качестве компенсации всем текущим пользователям накопительных счетов компания повысит ставку до 20% годовых на неделю — с 11 по 17 октября.
Беспилотники атаковали дата-центр Яндекса во Владимире ночью 11 октября. Работа объекта была полностью остановлена. Повреждение спровоцировало масштабные сбои в работе сервисов «Яндекса» и сторонних ресурсов у пользователей из России, Казахстана и Киргизии.