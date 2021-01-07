Беспорядки в США

6 января Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США. В Вашингтоне на «Марше за спасение Америки» действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения. Сторонники господина Трампа прорвались в здание Капитолия, заседания сената и палаты представителей США были сорваны. В столкновениях протестующих с полицией пострадали несколько человек, одна женщина была застрелена, более 20 задержаны. Дональд Трамп призвал протестующих действовать мирно. Избранный президент США Джо Байден заявил, что происходящее -- это «беспрецедентное нападение на демократию», а беспорядки необходимо прекратить. В Вашингтоне объявлен комендантский час. Последние новости из столицы США — в сюжете “Ъ”.