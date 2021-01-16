Прокуроры США заявили о намерении участников штурма Капитолия убить конгрессменов

Участники штурма Капитолия во время утверждения результатов выборов президента США планировали «схватить и убить выборных должностных лиц», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление федеральных прокуроров. По данным агентства, об этом говорится в ходатайстве прокуратуры по делу жителя Аризоны Джейкоба Чансли, который во время штурма был в меховой шапке с рогами и копьем.

«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц»,— говорится в документе. По данным агентства, в заявлении прокуроров говорится, что в зале заседаний Конгресса Чансли оставил записку с угрозами в адрес вице-президента США Майка Пенса.

Позже исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что у властей Вашингтона нет прямых доказательств, что участники штурма планировали захват или убийства членов конгресса.

В результате штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января погибли пять человек. После того как участники беспорядков покинули здание, Конгресс утвердил победу Джо Байдена. ФБР завело 160 дел в связи с нападением на Капитолий. В Вашингтоне продолжается подготовка к инаугурации 20 января Джо Байдена, из-за опасений новых беспорядков город патрулируют военные.

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