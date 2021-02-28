Более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия

Более 300 лицам предъявлены обвинения по факту штурма Капитолия 6 января, сообщил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд. Из них как минимум 280 человек арестованы.

«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены»,— сказал господин Гарленд журналистам (цитата по The Hill).

6 января сторонники сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли 5 человек. Конгресс США обвинил господина Трампа в подстрекательстве к штурму и начал вторую процедуру импичмента.

Как Конгресс вновь не признал президента виновным — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».