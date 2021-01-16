Аналитики отметили падение числа фейков после блокировки Трампа в соцсетях

Численность записей в соцсетях с неверной информацией снизилось на 73% спустя неделю после того, как Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование аналитической фирмы Zignal Labs. В частности, число дезинформации о нарушениях на выборах США сократилось с 2,5 млн до 688 тыс.

Компания анализировала сообщения в нескольких соцсетях, в том числе Facebook, за период с 9 по 15 января. The Washington Post отмечает, что исследователи уже установили, что сторонники господина Трампа активно ретвитили его вне зависимости от темы твитов.

Zignal Labs также отметим отметила, что число упоминаний хештегов и лозунгов, которые использовали сторонники господина Трампа при подготовке нападения на Капитолий США 6 января, сократилось на 95%. В числе подобных — выражения «Марш за Трампа», хештеги #FightforTrump и #HoldtheLine («Сражаемся за Трампа» и «Держим оборону»).

Личная учетная запись Дональда Трампа в Twitter была заблокирована 9 января. Позднее аналогично поступили Facebook, Instagram, Twitch и другие крупные социальные сети. Причиной для блокировки платформы назвали риски возникновения новой волны насилия. Отметим, что ранее сегодня страницы Дональда Трампа стали доступны для просмотра в Facebook и Instagram, но новых записей в них не появлялось.

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