Организаторы рекламного бойкота Facebook призвали YouTube удалить аккаунт Трампа

Правозащитные организации США проведут кампанию за бойкот YouTube со стороны рекламодателей, если видеосервис не заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщил Reuters организатор кампании Stop Hate for Profit Джим Стейер. YouTube — единственная крупная платформа, которая не заморозила аккаунт господина Трампа и не заморозила его.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), участвовавшая в кампании 2020 года, заявила Reuters, что вместе с партнерами по коалиции призывает YouTube «сделать решительное действие, остановить распространение ненависти и закрыть аккаунт господина Трампа».

Кампания Stop Hate for Profit была объявлена летом 2020 года, после протестов против расизма и полицейского насилия в США. Организаторы кампании призывали крупный бизнес отказаться от размещения рекламы в Facebook, Instagram и YouTube. В числе компаний, приостанавливавших рекламу в Facebook,— Unilever, Coca-Cola, Verizon и другие.

Отметим, что в декабре издание Gizmodo сообщило о фактическом завершении кампании Stop Hate for Profit. Издание со ссылкой на библиотеку объявлений Facebook сообщило, что из более чем 60 крупных компаний, объявивших о бойкоте, только 10 продолжили придерживаться его к декабрю 2020 года. В период наиболее явного эффекта от кампании, по сообщению Gizmodo, некоторые рекламодатели продолжали пользоваться рекламными сервисами Facebook для покупки объявлений вне социальной сети.

Как бизнес отреагировал на захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».