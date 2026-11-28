На горящем складе в Химках обрушилась кровля после взрыва газовых баллонов
Площадь пожара на складе в Химках выросла до 5 тыс. кв. м. Обрушилась кровля. Внутри складского помещения начали взрываться баллоны с газом. Об этом сообщает главное управление МЧС России.
Изначально к тушению пожара были привлечены 45 человек и 15 единиц техники. После МЧС нарастила группировку. На место была направлена пожарная группировка из Москвы. «Тушение пожара осложнено высокой пожарной нагрузкой», — отметили в ведомстве.
Причина пожара неизвестна. По предварительным данным МЧС, внутри горящего склада в основном находится мебель. В МЧС отметили, что склад находится на улице Заводская. Согласно открытым источникам, там два комплекса: «Заводская-1» (проект развивает группа компаний Green Town) и индустриальный парк «АСГАРД» (входит в структуру холдинга «СОЦИУМ»).