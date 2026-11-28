Изначально к тушению пожара были привлечены 45 человек и 15 единиц техники. После МЧС нарастила группировку. На место была направлена пожарная группировка из Москвы. «Тушение пожара осложнено высокой пожарной нагрузкой», — отметили в ведомстве.