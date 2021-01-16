В Вашингтон перебросят 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США

Для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента Джо Байдена в Вашингтон перебросят около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, сообщила пресс-служба Нацгвардии. Инаугурация господин Байдена состоится 20 января.

«Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента»,— сообщается в Twitter Нацгвардии. Военнослужащие, отправленные из всех 50 штатов, «будут размещены вокруг города для защиты столицы».

Ранее сообщалось, что из-за опасений новых беспорядков Вашингтон будут охранять до 21 тыс. бойцов Нацгвардии, на инаугурации Дональда Трампа в 2016 году их было 8 тыс.

Подробнее о ситуации в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».