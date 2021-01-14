Палата представителей одобрила импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу. За вынесение резолюции проголосовали 232 члена палаты, против — 197.

Большинство голосов распределилось по партийной принадлежности конгрессменов: все демократы проголосовали «за», большинство республиканцев — против. Десять членов Республиканской партии поддержали резолюцию.

В качестве основного обвинения, выдвинутого господину Трампу в документе, указывается «подстрекательство к восстанию», связанное с нападением сторонников президента на Капитолий 6 января. Резолюцию еще должен рассмотреть Сенат, после этого действующий глава Белого дома может быть отрешен от власти. Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, процедура импичмента которого проходит дважды.

Дебаты в Палате представителей проходили при повышенных мерах безопасности, в холле Капитолия дежурили сотни бойцов Национальной гвардии США. В последний час дебатов лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел, по сообщению Reuters и The Washington Post, уведомил однопартийцев, что еще не определился с позицией по импичменту и заслушает юридические аргументы во время дебатов в Сенате.

Сенат сможет проголосовать по вопросу импичмента даже после передачи власти Джо Байдену, инаугурация которого назначена на 20 января. Если Сенат утвердит обвинения Палаты представителей, то сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности.

О втором объявлении импичмента президенту США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».