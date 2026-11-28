Карьера Илоны Шталлер в кино началась в 1970-х годах с эротических фильмов. В 1983 году она дебютировала в порноиндустрии, снявшись в картине La conchiglia dei desideri. Одной из наиболее известных работ с ее участием стал фильм Telefono rosso, вышедший в 1986 году. В начале 1990-х годов Илона Шталлер завершила карьеру в порноиндустрии — последним фильмом с ее участием стала Passione indecente, выпущенная в 1991 году.