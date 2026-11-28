Бывшая порноактриса Чиччолина объявила о намерении баллотироваться в мэры Рима
Бывшая порноактриса и экс-депутат парламента Италии Илона Шталлер, известная под псевдонимом Чиччолина, заявила о планах участвовать в выборах мэра Рима. Об этом она сообщила в эфире радиошоу Un Giorno da Pecora в день своего 75-летия. По словам госпожи Шталлер, она уже занимается подготовкой кампании, но пока держит в секрете, с кем именно пойдет на выборы, передает ANSA.
Илона Шталлер пообещала сделать Рим современным и удобным для жизни городом. Она заявила, что не стала бы голосовать за нынешнего мэра Роберто Гуальтьери и считает, что справилась бы с этой должностью лучше. Своим примером для подражания она назвала бывшего лидера Радикальной партии Италии Марко Паннеллу.
В 1987–1992 годах Илона Шталлер была депутатом Палаты депутатов от Радикальной партии, занимаясь вопросами сексуального просвещения, профилактики СПИДа и защиты прав заключенных. В 2013 году она выдвигалась в городской совет Рима от Либеральной партии Италии с программой легализации проституции и либерализации легких наркотиков, но получила лишь 24 голоса.
Карьера Илоны Шталлер в кино началась в 1970-х годах с эротических фильмов. В 1983 году она дебютировала в порноиндустрии, снявшись в картине La conchiglia dei desideri. Одной из наиболее известных работ с ее участием стал фильм Telefono rosso, вышедший в 1986 году. В начале 1990-х годов Илона Шталлер завершила карьеру в порноиндустрии — последним фильмом с ее участием стала Passione indecente, выпущенная в 1991 году.