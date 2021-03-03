Полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за возможных провокаций

Полиция Капитолия решила усилить меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне после получения данных разведки о возможных провокациях 4 марта. В этот день, с точки зрения сторонников теории заговора QAnon, может пройти «вторая инаугурация» Дональда Трампа. До 1933 года инаугурация президента проходила 4 марта.

«Управлению известно о разведданных, касающихся 4 марта, продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Основываясь на имеющихся у нас сведениях, департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней, в том числе 4 марта»,— сказано в заявлении полиции Капитолия в Twitter.

6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли 5 человек. Сенат Конгресса США рассмотрел вопрос об импичменте господину Трампу из-за обвинений в подстрекательстве к штурму, но не признал его виновным. Обвинения по факту штурма предъявлены более 300 лицам. Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».