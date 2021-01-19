Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа, чей президентский срок заканчивается через несколько часов, в провокациях, которые привели к нападению людей на Капитолий в Вашингтоне 6 января.

«Толпе скармливали ложь. Ее провоцировал президент и другие влиятельные люди»,— сказал господин Макконнелл во время первого регулярного заседания Сената (цитата по AFP). По его словам, господин Трамп и его сторонники «пытались страхом и насилием» прекратить утверждение результатов голосования выборщиков. «Но мы настояли. Мы стали плечом к плечу и сказали, что не позволим толпе наложить вето на верховенство закона даже на одну ночь». Напомним, после того как сторонники президента покинули Капитолий, конгрессмены вернулись в палату и утвердили победу Джо Байдена.

Сенат начал рассматривать кандидатов на ключевые посты в кабинете министров Джо Байдена. Дата рассмотрения Сенатом обвинений Дональду Трампу, выдвинутых Палатой представителей 14 января, еще не назначена. После второго импичмента господину Трампу Джо Байден выразил надежду, что Сенат не допустит задержек в утверждении кандидатов. Инаугурация нового президента США пройдет 20 января в 9:00 мск. Первая леди Мелания Трамп уже выступила с прощальным видеообращением.

О речи госпожи Трамп — в материале “Ъ FM” «Мелания Трамп нарушила традицию».