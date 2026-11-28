Ведерников: эстонские пограничники оставили автобус с людьми без еды до утра
На пункте пропуска «Койдула» эстонские пограничники опустили шлагбаум перед рейсовым автобусом и оставили 62 пассажира и водителя до утра на нейтральной полосе без еды и удобств, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в «Макс».
По его словам, большую часть пассажиров рейса составляют граждане самой Эстонии. Российские пограничники предложили людям вернуться на территорию России, однако пассажиры опасаются, что на следующий день Таллин может вообще не открыть им въезд, уточнил глава региона.
Михаил Ведерников отметил, что за последние сутки на погранпереходе «Койдула» (с российской стороны — «Куничина Гора») из 12 рабочих часов красный сигнал светофора горел 8 часов 20 минут — пункт пропуска фактически работал чуть более трех с половиной часов.
На прошлой неделе власти Эстонии объявили о закрытии с 1 декабря всех пунктов пропуска на границе с Россией минимум на полгода. Михаил Ведерников ранее писал, что своими действиями эстонские власти наносят ущерб собственным приграничным территориям и лишают граждан возможности навещать родственников в России.