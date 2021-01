ФБР возбудило 160 дел после штурма Капитолия США

Федеральное бюро расследований (ФБР) завело 160 дел в связи с нападением на Капитолий США 6 января, передает Reuters слова руководителя офиса в Вашингтоне Стивена Д’Антунио.

Господин Д’Антунио сказал во время пресс-конференции ФБР, что в адрес бюро направлено более 100 тыс. фото и видео с места событий. И.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин сказал, что Минюст установил более 170 подозреваемых, более чем 70 из них уже предъявлены обвинения.

Ранее The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники и документы сообщали, что за день до штурма Капитолия офис ФБР в штате Вирджиния уведомил правоохранительные органы о планирующейся насильственной акции в Капитолии. «Конгресс должен услышать, как бьются стекла, ломаются двери и льется кровь их рабов-солдат (активистов Black Lives Matters и «Антифа». — “Ъ”)»,— цитирует The Washington Post текст обсуждения в интернете, приложенного к сообщению ФБР. Офис ФБР в Вашингтоне, по сообщению The New York Times, получил сообщение и перенаправил его в другие правоохранительные органы.

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в день утверждения результатов выборов президента США. В результате беспорядков погибли пять человек. После того, как участники беспорядков покинули здание, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

