Республиканцы предлагают заменить импичмент Трампа формальным осуждением

Группа представителей Республиканской партии США в Палате представителей внесла резолюцию с осуждением президента США Дональда Трампа по поводу нападения его сторонников на Капитолий 6 января. Конгрессмен Брайан Фицпатрик, один из шести конгрессменов—сторонников формального осуждения, заявил, что считает импичмент президента неподходящим вариантом.

По сообщению пресс-службы господина Фицпатрика, сенаторы от обеих партий уверены, что президент «практически наверняка будет оправдан второй раз, что еще больше разделит страну и разожжет напряженную обстановку». Исходя из этого, он предлагает поддержать осудительную резолюцию с теми же формулировками, что и в положении об импичменте.

Проект резолюции вносится в Палату представителей одновременно с попытками демократов объявить импичмент господину Трампу. Сейчас в Палате представителей обсуждается резолюция, призывающая вице-президента США Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы лишить господина Трампа полномочий. Господин Пенс сообщил спикеру палаты Нэнси Пелоси, что не намерен пользоваться поправкой, так как она предназначена не для наказания, а для действий при физической неспособности президента исполнять обязанности.

Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолия 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.

О реакции компаний на события в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».