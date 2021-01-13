General Motors приостановила политические пожертвования после штурма Капитолия

Компания General Motors (GM) временно остановила все политические пожертвования, передает Reuters сообщение представителя компании. GM стала очередной крупной американской компанией, отказавшейся от пожертвований после нападения сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий.

Представитель GM также сообщил Reuters, что в прошлом году компания «улучшила личностные критерии и критерии добросовестности», по которым она отбирает получателей пожертвований.

Компании в США имеют право публично совершать пожертвования политикам через комитеты политических действий (PAC). В числе компаний, приостановивших политические взносы,— Amazon, AT&T, Visa, Mastercard, Microsoft и другие. Walmart приостановила пожертвования только тем членам Конгресса, которые пытались оспорить результаты голосования выборщиков во время их официального утверждения 6 и 7 января.

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в день утверждения результатов выборов президента США. В результате беспорядков погибли пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел. 13 января после 3:30 мск Палата представителей США проголосует по резолюции, призывающей применить 25-ю поправку к Конституции. Она позволяет вице-президенту или кабинету министров лишить действующего президента полномочий из-за его неспособности исполнять их.

Подробнее о реакции компаний на события в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».