Джек Дорси связал блокировку Трампа в Twitter с провалом компании

Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа была правильным решением в свете угроз безопасности после нападения на здание Конгресса США 6 января. При этом он объявил, что компании нужно было способствовать здоровому общению пользователей.

По мнению господина Дорси, необходимость заблокировать аккаунт господина Трампа — это признак «наших провалов в продвижении здоровой культуры общения», написал он в своем аккаунте в Twitter. «Я не праздную необходимость блокировки @realDonaldTrump (личного аккаунта Дональда Трампа. — “Ъ”), не горжусь им и тем, как мы к этому пришли».

Блокировка аккаунта господина Трампа, по мнению гендиректора Twitter, создала «опасный прецедент»: «Власть, которой располагает частное лицо или корпорация, присвоила себе часть мирового общественного обсуждения». При этом он сказал, что Twitter представляет собой лишь часть более обширного диалога, и «если люди не согласны с нашими правилами и тем, как мы их применяем, они могут пойти на другой интернет-сервис».

Личная учетная запись Дональда Трампа в Twitter была заблокирована 9 января, в свете реакции на нападение его сторонников на Капитолий. Социальная сеть сообщала, что последние твиты президента, если рассматривать их в более широком контексте, нарушают запрет на одобрение насилия. Facebook, YouTube и другие крупные платформы также заблокировали аккаунты господина Трампа. Президент в своем обращении 14 декабря заявил, что попытки «отцензурить, отменить и заблокировать» американцев опасны.

Пресс-служба Белого дома распространила обращение Дональда Трампа вскоре после объявления ему импичмента. Представители Демократической партии в Палате представителей, а также десять представителей Республиканской партии, проголосовали за резолюцию об импичменте. При этом лидер республиканского большинства в Сенете Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Подробнее — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».