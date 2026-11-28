В FIFA задумались об упразднении Премии мира из-за Трампа
Международная федерация футбола (FIFA) склоняется к упразднению или переименованию Премии мира, первым лауреатом которой в прошлом году стал президент США Дональд Трамп? сообщает газета New York Times. По данным издания, организация поручила комитету изучить причины создания премии и целесообразность ее дальнейшего существования.
По словам трех высокопоставленных футбольных чиновников, FIFA склоняется к тому, чтобы отменить или переименовать награду. Двое из них заявили, что стремление пересмотреть приз отражает широкую обеспокоенность по поводу тесных связей между президентом FIFA Джанни Инфантино и Дональдом Трампом, а также вопросов о том, кто примет любую последующую награду.
FIFA объявила об учреждении премии 5 ноября прошлого года. Отмечалось, что она будет вручаться ежегодно людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира. 5 декабря 2025 года во время жеребьевки чемпионата мира награда была вручена господину Трампу.