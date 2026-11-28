По словам трех высокопоставленных футбольных чиновников, FIFA склоняется к тому, чтобы отменить или переименовать награду. Двое из них заявили, что стремление пересмотреть приз отражает широкую обеспокоенность по поводу тесных связей между президентом FIFA Джанни Инфантино и Дональдом Трампом, а также вопросов о том, кто примет любую последующую награду.