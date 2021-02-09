В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Процесс по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа начался в Сенате. Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января.

В ближайшие несколько часов сенаторам предстоит решить, является ли рассмотрение вопроса об отрешении от власти уже ушедшего с поста президента конституционным. На том, что импичмент господину Трампу не конституционен настаивают его адвокаты.

После дебатов состоится голосование. Если большинство членов верхней палаты Конгресса США сочтут процесс конституционным, обсуждение импичмента продолжится для следующий день.

Сам Дональд Трамп не намерен выступать в Сенате в рамках процедуры импичмента. Ранее с просьбой о даче показаний к адвокатам господина Трампа обратилась Палата представителей.

Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS, 56% опрошенных американцев считают, что Сенат должен объявить Дональду Трампа импичмент. По мнению 56% респондентов, господин Трамп виновен в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне. Опрос проходил 5-8 февраля, в нем приняли участие 2,5 тыс. Граждан США.

Господин Трамп стал первым президентом США, прошедшим дважды процедуру импичмента. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Об обвинениях в адрес экс-главы Белого дома — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».