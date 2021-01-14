Олимпийский чемпион США по плаванию обвинен в участии в штурме Капитолия

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предьявлены обвинения в участии в штурме здания Конгресса США 6 января, сообщают ESPN и CNN со ссылкой на материалы окружного суда Вашингтона. Ему вменяются создание помех правоохранительным органам, проникновение на закрытую территорию, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка.

Иск ссылается на публикации СМИ, опознавшие спортсмена на видео из Капитолия. Мужчина, которого издания идентифицировали как Келлера, был одет в форму олимпийской сборной США. По сообщению CNN, агент ФБР Метью Баровски отметил спортмена как «одного из наиболее высоких людей» в здании. Рост Клита Келлера — 198 см.

Нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий послужила причиной объявления второго импичмента действующему президенту. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала положение об импичменте президента, принятое по итогам заседания палаты. После объявления импичмента господин Трамп заявил, что его истинные сторонники не могли участвовать в беспорядках.

Клит Келлер получил золотые медали в эстафете 4x200 м вольным стилем на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.

О новом объявлении импичмента Дональду Трампу — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».