Палата представителей США поддержала рассмотрение резолюции об отставке Трампа

Палата представителей США проголосовала за рассмотрение резолюции с обращением к вице-президенту Майку Пенсу. Проект резолюции призывает его воспользоваться правом, предоставленным ему 25-й поправкой к Конституции, и лишить президента США Дональда Трампа своих обязанностей. За рассмотрение резолюции проголосовали 222 члена палаты, против — 204.

Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает господина Пенса пользоваться 25-й поправкой. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорила, что в случае принятия резолюции даст господину Пенсу 24 часа, чтобы отстранить президента. Если это не будет сделано, то Палата представителей приступит к процедуре импичмента.

Незадолго до голосования господин Пенс сообщил сообщил спикеру Палаты представителей, что не намерен пользоваться 25-й поправкой. По его словам, она предназначена для действий при физической неспособности президента исполнять обязанности, а ее применение «для наказания или узурпации» создаст опасный прецедент.

Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолия 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.

О реакции компаний на события в Вашингтоне — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».