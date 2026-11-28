Нетаньяху согласился на премьерство Айзенкота при ротации
Исполняющий обязанности премьера Израиля Биньямин Нетаньяху предложил создать правительство национального единства и руководить им по очереди с Гади Эйзенкотом. Первым пост премьера получил бы господин Эйзенкот, возглавляющий центристскую партию «Яшар», написал господин Нетаньяху в соцсетях.
«Если "Ликуд" готов к подлинному единству, я готов в ближайшие 24 часа проверить, насколько серьезны его намерения»,— ответил господин Эйзенкот. Он предложил немедленно начать переговоры. Позже «Ликуд» сообщил, что политики встретятся рано утром 29 ноября для обсуждения коалиции.
Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство за 28 дней, срок истекает 6 декабря. На октябрьских выборах «Яшар» господина Айзенкота и три другие партии его блока получили 48 мест, блок господина Нетаньяху — 53 из 120. Большинства нет ни у одного из них. 27 ноября господин Айзенкот обвинил «Ликуд» в затягивании переговоров и отсутствии конкретных предложений за две недели.