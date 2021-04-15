Капитолий капитально проморгали

Полиция американского Капитолия готовится отчитаться перед Конгрессом о причинах провальной работы во время штурма здания американского парламента 6 января 2021 года — выступление намечено на четверг, 15 апреля. Накануне правоохранители завершили подготовку доклада, в котором проанализировали допущенные ошибки. Документ для служебного пользования оказался в распоряжении журналистов.

Полиция американского Капитолия защитить здание и находящихся в нем людей не смогла — этот факт сомнению не подвергается: кадры с толпами людей, штурмующих помещения Конгресса и вступающих в клинч с полицией, давно разошлись по мировым СМИ. Сейчас же, после служебного расследования, становится понятно, что заранее спланированные выступления погромщиков сюрпризом для правоохранителей не стали.

«Министерство внутренней безопасности уведомило департамент (полицию Капитолия.— “Ъ”) о записи в блоге, где была опубликована карта подземных тоннелей на территории Капитолийского комплекса, которые использовали члены Конгресса. Исследование веб-сайта позволило обнаружить четыре темы/записи в блоге, в которых содержались вызывающие тревогу комментарии»,— говорится в документе. Причем предупреждение было доведено до сведения руководства полиции еще в конце декабря 2020 года.

За три дня до штурма аналитический отдел полиции Капитолия сообщал, что возможно насилие со стороны жителей, уверенных в нечестном исходе прошедших в ноябре президентских выборов. «Некоторые комментарии содержат призывы к противостоянию с членами Конгресса, также есть призыв принести оружие»,— говорится в документе. В числе комментариев указаны фразы вроде «Приносите оружие. Сейчас или никогда» и «Мы не можем оставить им выбор. Наш единственный шанс — полное превосходство в числе вооруженных людей».

«В отличие от предыдущих поствыборных протестов целью сторонников Трампа будут не только контрпротестующие, как ранее, но и сам Конгресс. Желание движения "Остановим кражу (выборов.— “Ъ”)" привлечь сторонников превосходства белой расы, членов вооруженных дружин и других групп, открыто продвигающих насилие, может привести к очень опасной ситуации и для правоохранительных органов, и для простых людей»,— предупреждали эксперты.

Кроме того, свой вклад внесло и ФБР: 5 января отделение в Виргинии сообщило полиции Капитолия о серии сообщений в соцсетях. «Будьте готовы к битве. В Конгрессе надо бить стекла, выбивать двери и пролить кровь солдат-рабов BLM (движения "Жизни черных важны".— “Ъ”) и антифа. Готовьтесь к насилию, хватит называть это маршем, митингом, протестом. Идите туда как на войну. Мы получим своего президента или умрем. Ничто другое нам не поможет»,— писал анонимный пользователь.

Предупреждение осталось неуслышанным: за день до протеста полиция Капитолия составила план действий на день инаугурации, в котором было отмечено, что сведений о непосредственной угрозе Конгрессу нет.

Основной автор документа, помощник главного инспектора полиции Капитолия Майкл Болтон подчеркивает, что это несоответствие указывает на провал координации в работе разных департаментов ведомства.

Проблемы, однако, возникли не только с подготовкой: как указывается в документе, уже 6 января группа реагирования на гражданские происшествия, ответственная за противодействие бунтовщикам, получила указание воздержаться от использования наиболее мощного нелетального оружия вроде светошумовых гранат. Именно на эту группу господин Болтон возлагает наибольшую ответственность, указывая на «проблемы с подготовкой и оборудованием».

Например, некоторые пластиковые щиты хранились в помещении с ненадлежащим температурным режимом и потому при ударе просто разваливались на части.

Кроме того, некоторые сотрудники не смогли получить щиты во время обострения ситуации, поскольку дверь автобуса, где они хранились, оказалась запертой, и им пришлось противодействовать наступающей толпе без такой защиты. У имеющихся в распоряжении группы боеприпасов также истек срок годности, его ежеквартальная проверка не проводилась.

Тренировка личного состава также велась плохо: новые сотрудники из-за коронавирусных ограничений не получали необходимых по уставу 40 часов подготовки противодействию бунтам, а старослужащие уже несколько лет не проходили обязательной ежегодной переподготовки сроком от 16 до 24 часов.

Служба в этой группе также считалась непрестижной, что снижало мотивацию личного состава и не способствовало поддержанию боеспособности подразделения.

Ожидается, что доклад господина Болтона будет обсуждаться на заседании одного из комитетов Палаты представителей, и он, по-видимому, будет не последним. Напомним, по следам погрома три наиболее высокопоставленных сотрудника, в чьи обязанности входила защита Капитолия, подали в отставку. Своей вины они, однако, не признали, а обвиняли друг друга, подчиненных или другие службы.

Алексей Наумов