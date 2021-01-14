Трамп призвал к объединению на фоне объявления импичмента

Президент США Дональд Трамп выступил с первым видеообращением после второго объявления импичмента. Он призвал американцев к объединению и осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия 6 января. Господин Трамп не затронул тему импичмента.

«Каждый из нас может сделать выбор делом, возвыситься над различиями, найти общую почву и единую цель. Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей нации — на распространении чудо-вакцины, победе над коронавирусом, восстановлении экономики»,— заявил господин Трамп в видео, опубликованном аккаунтом Белого дома в Twitter.

По мнению господина Трампа, «ни один истинный сторонник» президента не мог поддержать политическое насилие или нападение на сотрудников правоохранительных органов. «Если вы поступаете так, вы не помогаете нашему движению — вы подрываете его и нападаете на нашу страну»,— сказал он о движении Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).

Предпринимающиеся попытки «отцензурить, отменить и заблокировать» американцев опасны, считает господин Трамп. Напомним, после атаки сторонников господина Трампа на Капитолий его заблокировали Twitter, Facebook, YouTube и другие крупные платформы. В день блокировки личного аккаунта Дональда Трампа Twitter удалял твиты, написанные в неформальной манере, из официального президентского аккаунта.

Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа 14 января. Ему вменяется подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и десять представителей Республиканской партии. При этом лидер республиканского большинства в Сенете Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.

О втором импичменте президенту США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».