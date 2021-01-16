Глава Минздрава США подал в отставку

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку, но продолжит работать до 20 января, сообщает агентство Associated Press. Господин Азар в письме президенту США Дональду Трампу осудил нападение на Капитолий США.

В письме главы Минздрава сказано, что беспорядки в Вашингтоне стали «атакой на демократическую систему США». По его мнению, произошедшие события угрожают «запятнать достижения» администрации господина Трампа. Письмо Алекс Азар направил президенту 12 января.

В результате штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января погибли пять человек. На фоне событий в Вашингтоне в отставку подали сразу несколько сотрудников Белого дома — министр транспорта Эйлен Чао, министр образования Бетси Девос, и. о. министра внутренней безопасности США Чад Вулф и помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Дональду Трампу был объявлен импичмент.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».