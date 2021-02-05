Трамп не намерен давать показания на процессе по импичменту

45-й президент США Дональд Трамп не собирается выступать на процессе по импичменту, сообщил CNN его советник Джейсон Миллер. Сенат Конгресса США начнет рассмотрение дела об импичменте 8 февраля.

«Президент не будет давать показания на неконституционном процессе»,— сказал господин Миллер. По мнению юристов бывшего главы Белого дома, отрешение от власти президента неконституционно, так как он уже и так ушел со своего поста.

Ранее с просьбой о даче показаний к адвокатам господина Трампа обратилась Палата представителей. «Мы получили ваш последний пиар-трюк <…> Использование нашей конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры»,— говорится в ответе адвокатов, опубликованном Джейсоном Миллером в Twitter.

Дональд Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, прошедшим дважды процедуру импичмента. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

О позиции 45-го президента США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затаил в душе Флориду».