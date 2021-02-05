Bloomberg: отправка Нацгвардии в Вашингтон после беспорядков обошлась в $480 млн

Двухнедельное пребывание в Вашингтоне бойцов Национальной гвардии США, направленных в столицу после штурма Капитолия, стоило федеральным властям $480 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Военные были направлены в Вашингтон для обеспечения порядка перед инаугурацией 46-го президента США Джо Байдена, состоявшейся 21 января.

По информации источников агентства, в озвученную сумму не входят затраты властей Вашингтона на работу дополнительных отрядов полиции в день беспорядков в столице. Власти США намерены позднее объявить точную сумму, понесенных из-за беспорядков затрат, уточнили собеседники Bloomberg.

Всего в Вашингтон со всей страны было направлено около 25 тыс. бойцов Нацгвардии. Позднее Пентагон объявил, что около 5 тыс. из них останутся в столице до середины марта. Об этом попросили местные власти.

О переброске военных — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».