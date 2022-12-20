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Коммерсантъ FM
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Конгрессмены пристали к лицу

Дональда Трампа рекомендовано считать виновным в подстрекательстве к мятежу

Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Дональду Трампу. Это решение, возможно, и не будет иметь для него юридических последствий, однако политических экс-президенту избежать, видимо, не удастся. Господин Трамп считает выводы законодателей попыткой помешать ему снова стать президентом и откровенным наездом на Республиканскую партию. В ней, впрочем, не все с этим согласны и, кажется, отчасти даже рады, если бывшему главе Белого дома придется сойти с дистанции.

Рассмотрев дело Дональда Трампа, члены спецкомитета Палаты представителей постановили: экс-президенту США необходимо предъявить уголовные обвинения сразу по четырем пунктам

Рассмотрев дело Дональда Трампа, члены спецкомитета Палаты представителей постановили: экс-президенту США необходимо предъявить уголовные обвинения сразу по четырем пунктам

Фото: J. Scott Applewhite, AP

Рассмотрев дело Дональда Трампа, члены спецкомитета Палаты представителей постановили: экс-президенту США необходимо предъявить уголовные обвинения сразу по четырем пунктам

Фото: J. Scott Applewhite, AP

Единогласно виновен

Показания более тысячи свидетелей, полтора года работы, десять открытых слушаний. Спецкомитет Палаты представителей по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года 19 декабря провел последнее заседание. После Нового года контроль над нижней палатой перейдет к республиканцам, а значит, комитет, скорее всего, будет упразднен.

«Комитет считает, что существует достаточно свидетельств, чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения экс-президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением насилия»,— заявил на заседании демократ Джейми Раскин. Законодатели сочли возможным предъявить уголовные обвинения бывшему главе Белого дома по четырем пунктам: препятствование деятельности государственных органов, сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, сговор с целью дачи ложных свидетельств федеральному правительству, а также «подстрекательство, помощь, пособничество или содействие» мятежу.

Конгрессмены решили, что Дональд Трамп сознательно способствовал попытке государственного переворота, чтобы остаться у власти, несмотря на поражение на выборах-2020.

На основе собранной информации законодатели заключили, что Дональд Трамп побуждал своих сторонников «драться как черти», уговаривал чиновников в некоторых штатах найти дополнительные бюллетени в его пользу, требовал от Минюста начать расследование нарушений во время выборов без каких-либо доказательств таковых и даже пытался убедить вице-президента Майка Пенса отказаться от утверждения результатов голосования выборщиков во время сессии обеих палат Конгресса.

Дональда Трампа обвинили в том, что он мог остановить штурм Капитолия, но не сделал этого

«Это был полный моральный провал и очевидное неисполнение долга. Ни один человек, который вел бы себя таким образом в тот момент, никогда больше не должен иметь возможности занимать какую-либо руководящую должность в нашей стране»,— разгоряченно говорила республиканка Лиз Чейни, пожалуй, самая непримиримая противница Дональда Трампа внутри партии.

Не Трампом единым

Кроме того, обвинения рекомендовано предъявить и консервативному юристу Джону Истману, который был одним из тех, кто предлагал господину Трампу различные варианты оспаривания результатов выборов. По словам Джейми Раскина, внимание специально было сконцентрировано на двух фамилиях, однако в докладе есть и другие имена. «Мы верим, что Минюст сможет сформировать гораздо более полную картину во время своего собственного расследования»,— заявил демократ.

Между тем во время заседания не прозвучали фамилии четырех республиканцев, которых коллеги также призвали привлечь к ответственности, по крайней мере выяснить, чем они занимались в день нападения толпы на Капитолий.

Все они фигурируют в предисловии к итоговому докладу комитета. Речь идет о членах Палаты представителей Джиме Джордане, Энди Биггсе, Скотте Перри и лидере республиканского меньшинства Кевине Маккарти, который уже в январе с большой долей вероятности заменит на посту спикера палаты Нэнси Пелоси. Все они отказались дать показания перед комитетом и отрицали результаты выборов-2020.

Дональд Трамп в ответ на выводы комитета заявил, что демократы просто-напросто пытаются помешать ему принять участие в президентских выборах. «Эти люди не понимают, что, когда они приходят за мной, люди, которые любят свободу, объединяются вокруг меня… Они знают, что я выиграю и что все это дело с моим преследованием похоже на импичмент — попытку отстранить меня и Республиканскую партию»,— гневался экс-президент.

Отчасти он, наверное, прав.

Обязательных юридических последствий у рекомендаций комитета нет: Минюст США вполне может проигнорировать требования конгрессменов.

Как заявил изданию Politico бывший федеральный прокурор по борьбе с коррупцией Рэндалл Элиасон, решение комитета «не окажет никакого практического влияния на то, что делает Минюст».

И не Трампом едины

Тем не менее политические последствия решения спецкомитета могут быть весьма серьезными. С одной стороны, выводы законодателей, большинство из которых принадлежат к Демократической партии, можно было бы истолковать как попытку повесить всех собак на Дональда Трампа и Республиканскую партию. На что, кстати, и упирает сам господин Трамп. С другой стороны, ситуация такова, что республиканцы сегодня не могут похвастаться единством и выдвижение бывшим главой Белого дома своей кандидатуры на выборы-2024 многих отнюдь не вдохновляет. Издание The Hill отмечает, что после объявления господином Трампом об участии в кампании лишь один сенатор-республиканец — Томми Табервилл — публично поддержал его выдвижение.

Шлейф скандалов и очевидная уже для многих токсичность политика давно стали головной болью для части партийной элиты, которая была бы не прочь, если бы Дональд Трамп просто исчез с политического горизонта.

В этом смысле реакция ряда республиканских сенаторов на выводы комитета Палаты представителей была весьма показательной. «Вся нация знает, кто несет ответственность за тот день»,— заявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл. Другой республиканец в Сенате, Джон Тун, отметил, что коллеги в нижней палате «опросили нескольких заслуживающих доверия свидетелей и теперь дело за правосудием». Видимо, на всякий случай он также добавил, что «состав комиссии был пристрастным», поскольку в нее входили семь демократов и только два республиканца. Еще один сенатор-республиканец, Роб Портман, уходящий с января в отставку, признал, что финальный доклад комитета, который опубликуют в среду, имеет очень важное значение и «показания есть показания».

Нашлись и те, кто, как сенатор Шелли Мур Капито, назвали расследование комитета «политическим процессом». По словам госпожи Капито, она «никогда раньше не видела», чтобы Конгресс рекомендовал Минюсту привлечь кого-либо к ответственности. Впрочем, и она признала, что Дональд Трамп «несет определенную ответственность» за нападение на Капитолий.

Как Рон Десантис стал главной надеждой Республиканской партии

Любопытно, что господа Макконнелл, Тун, Портман и Капито в 2021 году проголосовали за оправдание Дональда Трампа в Сенате после объявления ему импичмента в Палате представителей. И это лишний раз иллюстрирует, что нынешние настроения в Республиканской партии отражают не такую однозначную поддержку экс-президента, какая была раньше.

Последние опросы общественного мнения показывают, что Дональд Трамп остается самым популярным политиком среди консерваторов, однако его будущее туманно.

После промежуточных выборов этого года резко взлетели в цене политические акции губернатора Флориды Рона Десантиса, которого хотела бы видеть кандидатом в президенты примерно четверть республиканского электората.

Последний опрос компании Cygnal и вовсе продемонстрировал, что у Дональда Трампа, кажется, намечаются большие проблемы. За экс-президента готовы отдать голоса 40% консерваторов, за Рона Десантиса — пока рекордные для него 35%. А он о своих президентских амбициях еще и не заявлял.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Штурм Капитолия

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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