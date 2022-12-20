Конгрессмены пристали к лицу

Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Дональду Трампу. Это решение, возможно, и не будет иметь для него юридических последствий, однако политических экс-президенту избежать, видимо, не удастся. Господин Трамп считает выводы законодателей попыткой помешать ему снова стать президентом и откровенным наездом на Республиканскую партию. В ней, впрочем, не все с этим согласны и, кажется, отчасти даже рады, если бывшему главе Белого дома придется сойти с дистанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрев дело Дональда Трампа, члены спецкомитета Палаты представителей постановили: экс-президенту США необходимо предъявить уголовные обвинения сразу по четырем пунктам

Фото: J. Scott Applewhite, AP Рассмотрев дело Дональда Трампа, члены спецкомитета Палаты представителей постановили: экс-президенту США необходимо предъявить уголовные обвинения сразу по четырем пунктам

Фото: J. Scott Applewhite, AP

Единогласно виновен

Показания более тысячи свидетелей, полтора года работы, десять открытых слушаний. Спецкомитет Палаты представителей по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года 19 декабря провел последнее заседание. После Нового года контроль над нижней палатой перейдет к республиканцам, а значит, комитет, скорее всего, будет упразднен.

«Комитет считает, что существует достаточно свидетельств, чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения экс-президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением насилия»,— заявил на заседании демократ Джейми Раскин. Законодатели сочли возможным предъявить уголовные обвинения бывшему главе Белого дома по четырем пунктам: препятствование деятельности государственных органов, сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, сговор с целью дачи ложных свидетельств федеральному правительству, а также «подстрекательство, помощь, пособничество или содействие» мятежу.

Конгрессмены решили, что Дональд Трамп сознательно способствовал попытке государственного переворота, чтобы остаться у власти, несмотря на поражение на выборах-2020.

На основе собранной информации законодатели заключили, что Дональд Трамп побуждал своих сторонников «драться как черти», уговаривал чиновников в некоторых штатах найти дополнительные бюллетени в его пользу, требовал от Минюста начать расследование нарушений во время выборов без каких-либо доказательств таковых и даже пытался убедить вице-президента Майка Пенса отказаться от утверждения результатов голосования выборщиков во время сессии обеих палат Конгресса.

«Это был полный моральный провал и очевидное неисполнение долга. Ни один человек, который вел бы себя таким образом в тот момент, никогда больше не должен иметь возможности занимать какую-либо руководящую должность в нашей стране»,— разгоряченно говорила республиканка Лиз Чейни, пожалуй, самая непримиримая противница Дональда Трампа внутри партии.

Не Трампом единым

Кроме того, обвинения рекомендовано предъявить и консервативному юристу Джону Истману, который был одним из тех, кто предлагал господину Трампу различные варианты оспаривания результатов выборов. По словам Джейми Раскина, внимание специально было сконцентрировано на двух фамилиях, однако в докладе есть и другие имена. «Мы верим, что Минюст сможет сформировать гораздо более полную картину во время своего собственного расследования»,— заявил демократ.

Между тем во время заседания не прозвучали фамилии четырех республиканцев, которых коллеги также призвали привлечь к ответственности, по крайней мере выяснить, чем они занимались в день нападения толпы на Капитолий.

Все они фигурируют в предисловии к итоговому докладу комитета. Речь идет о членах Палаты представителей Джиме Джордане, Энди Биггсе, Скотте Перри и лидере республиканского меньшинства Кевине Маккарти, который уже в январе с большой долей вероятности заменит на посту спикера палаты Нэнси Пелоси. Все они отказались дать показания перед комитетом и отрицали результаты выборов-2020.

Дональд Трамп в ответ на выводы комитета заявил, что демократы просто-напросто пытаются помешать ему принять участие в президентских выборах. «Эти люди не понимают, что, когда они приходят за мной, люди, которые любят свободу, объединяются вокруг меня… Они знают, что я выиграю и что все это дело с моим преследованием похоже на импичмент — попытку отстранить меня и Республиканскую партию»,— гневался экс-президент.

Отчасти он, наверное, прав.

Обязательных юридических последствий у рекомендаций комитета нет: Минюст США вполне может проигнорировать требования конгрессменов.

Как заявил изданию Politico бывший федеральный прокурор по борьбе с коррупцией Рэндалл Элиасон, решение комитета «не окажет никакого практического влияния на то, что делает Минюст».

И не Трампом едины

Тем не менее политические последствия решения спецкомитета могут быть весьма серьезными. С одной стороны, выводы законодателей, большинство из которых принадлежат к Демократической партии, можно было бы истолковать как попытку повесить всех собак на Дональда Трампа и Республиканскую партию. На что, кстати, и упирает сам господин Трамп. С другой стороны, ситуация такова, что республиканцы сегодня не могут похвастаться единством и выдвижение бывшим главой Белого дома своей кандидатуры на выборы-2024 многих отнюдь не вдохновляет. Издание The Hill отмечает, что после объявления господином Трампом об участии в кампании лишь один сенатор-республиканец — Томми Табервилл — публично поддержал его выдвижение.

Шлейф скандалов и очевидная уже для многих токсичность политика давно стали головной болью для части партийной элиты, которая была бы не прочь, если бы Дональд Трамп просто исчез с политического горизонта.

В этом смысле реакция ряда республиканских сенаторов на выводы комитета Палаты представителей была весьма показательной. «Вся нация знает, кто несет ответственность за тот день»,— заявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл. Другой республиканец в Сенате, Джон Тун, отметил, что коллеги в нижней палате «опросили нескольких заслуживающих доверия свидетелей и теперь дело за правосудием». Видимо, на всякий случай он также добавил, что «состав комиссии был пристрастным», поскольку в нее входили семь демократов и только два республиканца. Еще один сенатор-республиканец, Роб Портман, уходящий с января в отставку, признал, что финальный доклад комитета, который опубликуют в среду, имеет очень важное значение и «показания есть показания».

Нашлись и те, кто, как сенатор Шелли Мур Капито, назвали расследование комитета «политическим процессом». По словам госпожи Капито, она «никогда раньше не видела», чтобы Конгресс рекомендовал Минюсту привлечь кого-либо к ответственности. Впрочем, и она признала, что Дональд Трамп «несет определенную ответственность» за нападение на Капитолий.

Любопытно, что господа Макконнелл, Тун, Портман и Капито в 2021 году проголосовали за оправдание Дональда Трампа в Сенате после объявления ему импичмента в Палате представителей. И это лишний раз иллюстрирует, что нынешние настроения в Республиканской партии отражают не такую однозначную поддержку экс-президента, какая была раньше.

Последние опросы общественного мнения показывают, что Дональд Трамп остается самым популярным политиком среди консерваторов, однако его будущее туманно.

После промежуточных выборов этого года резко взлетели в цене политические акции губернатора Флориды Рона Десантиса, которого хотела бы видеть кандидатом в президенты примерно четверть республиканского электората.

Последний опрос компании Cygnal и вовсе продемонстрировал, что у Дональда Трампа, кажется, намечаются большие проблемы. За экс-президента готовы отдать голоса 40% консерваторов, за Рона Десантиса — пока рекордные для него 35%. А он о своих президентских амбициях еще и не заявлял.

Алексей Забродин