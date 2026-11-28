Выставочный бой Мейвезера в Бангкоке отменили из-за правовых рисков
Американский боксер Флойд Мейвезер не проведет выставочный поединок с австралийцем Мэтти Флойдом, назначенный на 19 декабря в Бангкоке. Бой отменили после того, как The Order Promotions отказалась от его организации, сославшись на юридические риски.
По заявлению The Order Promotions, ее председатель Сэм Реттке не знал о неисполненных договорных обязательствах, которые могли помешать участию Мейвезера. «Наши болельщики заслуживают определенности, и им полностью вернут деньги»,— говорится в заявлении промоутера (цитата по ESPN).
За два дня до отказа промоутера компания CSI Sports заявила, что будет добиваться запрета на участие Мейвезера в любых боях. Компания судится с боксером из-за предполагаемого нарушения контракта. По ее версии, соглашения касались боя с Майком Тайсоном и эксклюзивных прав на следующий поединок Мейвезера. Это уже вторая отмена его выставочного боя в 2026 году. В июне из-за того же иска не состоялась встреча с Майком Замбидисом в Греции.