За два дня до отказа промоутера компания CSI Sports заявила, что будет добиваться запрета на участие Мейвезера в любых боях. Компания судится с боксером из-за предполагаемого нарушения контракта. По ее версии, соглашения касались боя с Майком Тайсоном и эксклюзивных прав на следующий поединок Мейвезера. Это уже вторая отмена его выставочного боя в 2026 году. В июне из-за того же иска не состоялась встреча с Майком Замбидисом в Греции.