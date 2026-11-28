В подмосковных Химках загорелся склад на 4 тыс. кв. м
В подмосковных Химках загорелся склад на площади 4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России.
Как следует из сообщения ведомства, склад загорелся на улице Заводская. Согласно открытым данным, там два складских комплекса:
«Заводская-1» (проект развивает группа компаний Green Town);
индустриальный парк «АСГАРД» (входит в структуру холдинга «СОЦИУМ»).
К тушению пожара привлечены 45 человек и 15 единиц техники. Причина возгорания неизвестна.