Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия во время новых демонстраций. Заявление президента опубликовано на сайте Белого дома. В настоящее время в Капитолии проходит заседание Палаты представителей по вопросу импичмента господина Трампа.

«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает. Я призываю всех американцев помочь сократить напряженность и обеспечить спокойствие»,— говорится в заявлении господина Трампа.

6 января во время утверждения результатов выборов президента США сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате беспорядков погибли пять человек. После того, как участники беспорядков покинули здание, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. ФБР завело 160 дел в связи с нападением на Капитолий. Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat и Twitch заблокировали аккаунты президента.

Подробнее о позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».