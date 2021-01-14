Лидер большинства в Сенате США считает невозможным скорый вердикт по импичменту Трампа

Сенат США не сможет вынести вердикт по импичменту президента США Дональда Трампа до Джо Байдена, даже если слушания начнутся на этой неделе и без заминок по мере рассмотрения, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. По его мнению, Конгрессу нужно сконцентрировать все силы, чтобы приготовиться к инаугурации и передаче власти.

Инаугурация господина Байдена запланирована на 20 января. Господин Макконнелл сообщил, что предыдущие слушания по импичменту в Сенате длились от 21 до 83 дней каждый. «Даже если процесс в Сенате начнется на этой неделе и будет продвигаться быстро, достичь финального вердикта до окончания полномочий президента Трампа не удастся. Это не мое решение, это факт»,— опубликовал он свое заявление в Twitter.

Сенат находится на каникулах до 19 января. Первые слушания по импичменту, по словам господина Макконнелла, начнутся «на первом регулярном заседании после получения обвинения от Палаты представителей». Он отметил, что если Сенат утвердит импичмент, то последует голосование о запрете Дональду Трампу занимать государственные должности.

Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа 14 января. Ему вменяется «подстрекательство к восстанию», связанное с нападением сторонников президента на Капитолий 6 января. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и десять представителей Республиканской партии.

О втором импичменте президенту США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».