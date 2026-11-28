WP: Иран использовал Starlink для ударов по базам США
Иран задействовал спутниковый интернет Starlink Илона Маска для поддержки военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника.
Использование Starlink иранской стороной было выявлено в начале марта. Иранский удар дрона 1 марта убил шестерых американских военнослужащих на объекте в кувейтском порту Шуайба. The Washington Post не установила, использовался ли Starlink в той атаке, а Пентагон не обнародовал результаты расследования.
Информацию об использовании Starlink иранской стороной главе Пентагона Питу Хегсету представили летом. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что ведомство не располагает информацией о докладе Центрального командования США на эту тему, и отказалась комментировать данные о применении Starlink.