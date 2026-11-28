Использование Starlink иранской стороной было выявлено в начале марта. Иранский удар дрона 1 марта убил шестерых американских военнослужащих на объекте в кувейтском порту Шуайба. The Washington Post не установила, использовался ли Starlink в той атаке, а Пентагон не обнародовал результаты расследования.