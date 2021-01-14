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Пелоси подписала объявление второго импичмента Трампу

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала положение об импичменте президента Дональда Трампа. Она заявила, что господин Трамп создает явную и текущую угрозу США, и сказала, что конгрессмены давали клятву защищать Конституцию.

«Сегодня силами двух партий было показано, что никто не может быть выше закона — даже президент США»,— сказала госпожа Пелоси во время церемонии подписания (трансляция велась в Twitter спикера). Напомним, за объявление импичмента проголосовали все члены палаты от Демократической партии и десять представителей Республиканской партии.

Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа 14 января. Ему вменяется подстрекательство к восстанию, связанную с нападением сторонников президента на Капитолий, прошедшее неделей ранее. После этого лидер республиканского большинства в Сенете Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января. Господин Трамп не затронул тему импичмента в своем первом обращении после заседания Палаты представителей.

О втором импичменте президенту США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».

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