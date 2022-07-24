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Коммерсантъ FM
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Непреступное бездействие

Дональда Трампа обвиняют в том, что он мог остановить штурм Капитолия, но не сделал этого

В конце минувшей недели в США завершился очередной, по всей видимости предпоследний, раунд слушаний специального комитета Палаты представителей, расследующего штурм Капитолия 6 января 2021 года. Теперь эти слушания возобновятся лишь после того, как Конгресс вернется с каникул в сентябре. А поскольку в тот момент все внимание конгрессменов будет сосредоточено на ноябрьских промежуточных выборах, предварительные итоги расследования, по сути, уже подведены. Предполагаемый вердикт гласит: Дональд Трамп мог бы остановить толпу, собиравшуюся штурмовать Капитолий, но этого не сделал. Бездействие экс-президента вряд ли выльется в уголовное дело против него, но может помешать ему получить номинацию от Республиканской партии на выборах-2024.

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Специальный комитет Палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия, провел свое последнее заседание перед летними парламентскими каникулами. Оно длилось около трех часов. Его транслировали ведущие телеканалы США, и, как сообщает The Washington Post, заседание посмотрели почти 18 млн зрителей, что на 10% меньше, чем первое заседание в начале июня. Как и в прошлый раз, от показа слушаний в прямом эфире уклонился консервативный FoxNews из-за негативного отношения к ним большинства республиканцев.

Для дачи показаний в Конгресс были приглашены экс-заместитель советника по национальной безопасности Мэттью Поттингер и бывшая заместительница пресс-секретаря Дональда Трампа в Белом доме Сара Мэттьюз. Из их показаний следовало, что господин Трамп не предпринял никаких действий для того, чтобы удержать толпу от нападения на Капитолий, хотя его настойчиво просили об этом люди из его окружения — помощники, советники и даже члены семьи, в том числе дочь Иванка.

Подтверждали это и попавшие в распоряжение комитета съемки скрытой камерой, которые были сделаны в тот момент, когда Дональд Трамп готовился обратиться к нации. Эти съемки доказывают, что господин Трамп категорически отказывался произносить заготовленную для него речь с телесуфлера. В частности, он должен был попросить протестующих разойтись по домам, но такого призыва не последовало.

Президент импровизировал: он называл протестующих «особенными людьми», говорил, что любит их, и продолжал настаивать на том, что итоги выборов были подтасованы.

Он отказался признать выборы и на следующий день, ограничившись словами о том, что Конгресс утвердил их итоги.

На заседании получила продолжение и скандальная история, вскрывшаяся в ходе одного из самых драматичных эпизодов слушаний. В конце июня перед законодателями выступила экс-помощница главы администрации Трампа Марка Медоуза — Кэссиди Хатчинсон. Она рассказала о слухах, что Дональд Трамп 6 января 2021 года порывался сесть за руль автомобиля и поехать к Капитолию, однако был остановлен агентом секретной службы. Тогда почти сразу после ее заявления в прессе появились сообщения, что три человека, включая самого агента и личного водителя президента, выражали готовность дать показания, что этого не было.

Между тем, как выяснилось позже, секретная служба удалила все сообщения за этот день, и проверить утверждение бывшей сотрудницы Трампа не представляется возможным. Причины исчезновения этой переписки сейчас расследуются Министерством внутренней безопасности США.

Кроме того, на последних слушаниях были представлены видеопоказания полицейского в отставке Марка Робинсона, находившегося в тот день в составе президентского кортежа.

Он сказал, что слышал от других, будто бы президент рвался поехать в Капитолий и был очень расстроен, когда ему не удалось этого сделать.

Другой неназванный сотрудник Белого дома рассказал конгрессменам похожую историю.

Еще одна важная деталь, которая прозвучала на слушаниях: сотрудники секретной службы, отвечавшие за безопасность тогдашнего вице-президента Майка Пенса, всерьез опасались за безопасность — как свою, так и своего подопечного. Напомним, Майк Пенс должен был утвердить итоги выборов, что и сделал. В результате он вступил в открытое противостояние с Дональдом Трампом, который расценил эти действия как предательство. Решение господина Пенса также не на шутку разозлило протестующих. Согласно записи переговоров между агентами и свидетельским показаниям, сотрудникам охраны Майка Пенса поступали реальные угрозы. Некоторые из них даже запаниковали после твита Дональда Трампа, где он заявил, что «Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что должно было быть сделано для защиты нашей страны и нашей Конституции». После этого некоторые агенты из охраны Пенса, находившиеся в Капитолии, начали отправлять прощальные сообщения своим семьям. Аудиопоказания (с измененным голосом) одного из них тоже были воспроизведены на слушаниях. В них свидетель подтвердил, что секретной службе поступали угрозы и ему психологически непросто вспоминать о хаосе, который тогда царил в Капитолии, и о страхе, который он тогда пережил.

Экс-президента США раскритиковали на первых слушаниях по атаке на Капитолий

Несмотря на то что слушания продолжатся осенью, на последнем перед каникулами заседании конгрессмены фактически подвели итог своей работе. За пару месяцев были заслушаны основные свидетели и сделаны главные выводы. Очевидно, что заседания в сентябре будут менее резонансными, поскольку к тому времени уже полным ходом будет идти подготовка к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс, и законодателям будет не до событий 6 января.

Как бы то ни было, по мнению аналитиков, эти слушания мало повлияют на позиции Республиканской партии, но могут навредить Дональду Трампу. В частности, по мнению колумниста The Washington Post Арона Блейка, их итог станет дополнительным аргументом в пользу того, что к президентским выборам-2024 республиканцам стоит подыскать другого лидера. «Есть веские основания утверждать, что наиболее вероятным следствием слушаний 6 января являются не уголовные обвинения против Трампа или его полный разрыв с партией, а постепенное осознание того, что, возможно, республиканцам лучше всего двигаться в другом направлении в 2024 году — хотя бы по причине политического багажа Трампа»,— отмечает он.

Екатерина Мур, Вашингтон

Фотогалерея

Штурм Капитолия

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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