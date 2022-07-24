Непреступное бездействие

В конце минувшей недели в США завершился очередной, по всей видимости предпоследний, раунд слушаний специального комитета Палаты представителей, расследующего штурм Капитолия 6 января 2021 года. Теперь эти слушания возобновятся лишь после того, как Конгресс вернется с каникул в сентябре. А поскольку в тот момент все внимание конгрессменов будет сосредоточено на ноябрьских промежуточных выборах, предварительные итоги расследования, по сути, уже подведены. Предполагаемый вердикт гласит: Дональд Трамп мог бы остановить толпу, собиравшуюся штурмовать Капитолий, но этого не сделал. Бездействие экс-президента вряд ли выльется в уголовное дело против него, но может помешать ему получить номинацию от Республиканской партии на выборах-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Специальный комитет Палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия, провел свое последнее заседание перед летними парламентскими каникулами. Оно длилось около трех часов. Его транслировали ведущие телеканалы США, и, как сообщает The Washington Post, заседание посмотрели почти 18 млн зрителей, что на 10% меньше, чем первое заседание в начале июня. Как и в прошлый раз, от показа слушаний в прямом эфире уклонился консервативный FoxNews из-за негативного отношения к ним большинства республиканцев.

Для дачи показаний в Конгресс были приглашены экс-заместитель советника по национальной безопасности Мэттью Поттингер и бывшая заместительница пресс-секретаря Дональда Трампа в Белом доме Сара Мэттьюз. Из их показаний следовало, что господин Трамп не предпринял никаких действий для того, чтобы удержать толпу от нападения на Капитолий, хотя его настойчиво просили об этом люди из его окружения — помощники, советники и даже члены семьи, в том числе дочь Иванка.

Подтверждали это и попавшие в распоряжение комитета съемки скрытой камерой, которые были сделаны в тот момент, когда Дональд Трамп готовился обратиться к нации. Эти съемки доказывают, что господин Трамп категорически отказывался произносить заготовленную для него речь с телесуфлера. В частности, он должен был попросить протестующих разойтись по домам, но такого призыва не последовало.

Президент импровизировал: он называл протестующих «особенными людьми», говорил, что любит их, и продолжал настаивать на том, что итоги выборов были подтасованы.

Он отказался признать выборы и на следующий день, ограничившись словами о том, что Конгресс утвердил их итоги.

На заседании получила продолжение и скандальная история, вскрывшаяся в ходе одного из самых драматичных эпизодов слушаний. В конце июня перед законодателями выступила экс-помощница главы администрации Трампа Марка Медоуза — Кэссиди Хатчинсон. Она рассказала о слухах, что Дональд Трамп 6 января 2021 года порывался сесть за руль автомобиля и поехать к Капитолию, однако был остановлен агентом секретной службы. Тогда почти сразу после ее заявления в прессе появились сообщения, что три человека, включая самого агента и личного водителя президента, выражали готовность дать показания, что этого не было.

Между тем, как выяснилось позже, секретная служба удалила все сообщения за этот день, и проверить утверждение бывшей сотрудницы Трампа не представляется возможным. Причины исчезновения этой переписки сейчас расследуются Министерством внутренней безопасности США.

Кроме того, на последних слушаниях были представлены видеопоказания полицейского в отставке Марка Робинсона, находившегося в тот день в составе президентского кортежа.

Он сказал, что слышал от других, будто бы президент рвался поехать в Капитолий и был очень расстроен, когда ему не удалось этого сделать.

Другой неназванный сотрудник Белого дома рассказал конгрессменам похожую историю.

Еще одна важная деталь, которая прозвучала на слушаниях: сотрудники секретной службы, отвечавшие за безопасность тогдашнего вице-президента Майка Пенса, всерьез опасались за безопасность — как свою, так и своего подопечного. Напомним, Майк Пенс должен был утвердить итоги выборов, что и сделал. В результате он вступил в открытое противостояние с Дональдом Трампом, который расценил эти действия как предательство. Решение господина Пенса также не на шутку разозлило протестующих. Согласно записи переговоров между агентами и свидетельским показаниям, сотрудникам охраны Майка Пенса поступали реальные угрозы. Некоторые из них даже запаниковали после твита Дональда Трампа, где он заявил, что «Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что должно было быть сделано для защиты нашей страны и нашей Конституции». После этого некоторые агенты из охраны Пенса, находившиеся в Капитолии, начали отправлять прощальные сообщения своим семьям. Аудиопоказания (с измененным голосом) одного из них тоже были воспроизведены на слушаниях. В них свидетель подтвердил, что секретной службе поступали угрозы и ему психологически непросто вспоминать о хаосе, который тогда царил в Капитолии, и о страхе, который он тогда пережил.

Несмотря на то что слушания продолжатся осенью, на последнем перед каникулами заседании конгрессмены фактически подвели итог своей работе. За пару месяцев были заслушаны основные свидетели и сделаны главные выводы. Очевидно, что заседания в сентябре будут менее резонансными, поскольку к тому времени уже полным ходом будет идти подготовка к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс, и законодателям будет не до событий 6 января.

Как бы то ни было, по мнению аналитиков, эти слушания мало повлияют на позиции Республиканской партии, но могут навредить Дональду Трампу. В частности, по мнению колумниста The Washington Post Арона Блейка, их итог станет дополнительным аргументом в пользу того, что к президентским выборам-2024 республиканцам стоит подыскать другого лидера. «Есть веские основания утверждать, что наиболее вероятным следствием слушаний 6 января являются не уголовные обвинения против Трампа или его полный разрыв с партией, а постепенное осознание того, что, возможно, республиканцам лучше всего двигаться в другом направлении в 2024 году — хотя бы по причине политического багажа Трампа»,— отмечает он.

Екатерина Мур, Вашингтон