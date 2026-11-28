В июне Google согласилась платить SpaceX $920 млн в месяц по договору облачных услуг, действующему с октября 2026 года по июнь 2029 года. Соглашение дает доступ к 110 тыс. графических процессоров Nvidia, а также к центральным процессорам, памяти и другим компонентам.