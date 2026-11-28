Google заинтересовалась расширением аренды вычислительных мощностей у SpaceX
Основатель SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X, что Google выразила заинтересованность в аренде дополнительных вычислительных мощностей у компании.
По его словам, Google уже получает облачные услуги и теперь изучает возможность увеличения объема ресурсов, передает Bloomberg. Господин Маск не уточнил детали потенциальной сделки.
В июне Google согласилась платить SpaceX $920 млн в месяц по договору облачных услуг, действующему с октября 2026 года по июнь 2029 года. Соглашение дает доступ к 110 тыс. графических процессоров Nvidia, а также к центральным процессорам, памяти и другим компонентам.