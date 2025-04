В первый день своего второго пребывания у власти президент США Дональд Трамп подписал указ о полном помиловании «заложников 6 января» — так он назвал участников штурма Капитолия в 2021 году. Для кого-то в США эти люди — террористы, готовившие насильственный захват власти. А для кого-то — «политзаключенные», «военнопленные», «узники Вашингтонского Гулага», патриоты, герои. Сторонники щедро жертвовали им деньги на компенсацию судебных расходов, противники — выискивали совсем не геройские факты их биографий.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters В январе 2021 года участники штурма Капитолия считались преступниками, в январе 2025-го превратились в невинных жертв

Автор: Алексей Алексеев

Штурм в цифрах

6 января 2021 года толпа людей, поддерживающих Дональда Трампа, в том числе члены праворадикальных организаций «Гордые парни» (Proud Boys) и «Хранители клятвы» (Oath Keepers), ворвалась в здание американского Капитолия, чтобы помешать проведению совместной сессии Конгресса США, в ходе которой должно было пройти оформление победы Джо Байдена на президентских выборах. По оценкам ФБР, число участников штурма составляло 2000–2500 человек.

Как минимум 174 полицейских пострадали в столкновениях с участниками штурма, не менее 15 были госпитализированы.

Толпа разгромила интерьеры Капитолия, имущественный ущерб превысил $2,8 млн.

Двое протестующих и один сотрудник полиции скончались в результате проблем с сердечно-сосудистой системой.

Одна участница протестов умерла от острой интоксикации метамфетамином.

Еще одна была ранена полицейскими и скончалась от ран.

Четверо полицейских, противостоявших толпе, впоследствии покончили с собой.

Аресты участников штурма происходили во всех 50 штатах США и федеральном округе Колумбия. По данным американского Министерства юстиции, в связи с событиями 6 января 2021 года обвинения были выдвинуты против более чем 1600 человек.

В суде были рассмотрены дела как минимум 1100 человек.

В нападении на сотрудников полиции обвинялись более 350 человек, в том числе 170 — в использовании смертоносного или опасного оружия, например огнетушителя или спрея для защиты от медведей.

Более 700 обвиняемых отбыли свои сроки либо вынесенный им приговор не предусматривал лишения свободы.

По подсчетам некоммерческой организации National Public Radio (NPR), на федеральном уровне обвинения были выдвинуты против 1575 человек.

Признали себя виновными 1030 человек. Большинство заключили соглашение о признании вины.

В отношении 1126 человек были вынесены приговоры. В том числе дела 261 человека были рассмотрены в суде с участием присяжных или без.

Виновными по всем обвинениям был признан 181 человек, невиновными по всем обвинениям — 4 человека, виновными по части обвинений — 76 человек.

В 64% случаев приговор предусматривал тюремное заключение. Средний срок составлял 240 дней. 211 человек вышли из тюрем досрочно — после указа Трампа. И для некоторых «политзаключенных» пребывание в неволе оказалось выгодным в финансовом плане.

Джейкоб Ченсли (на фото справа), известный как «Шаман QAnon», узнав о помиловании, написал в соцсети Х: «Я только что узнал новости от своего адвоката. Я получил помилование, детка. Спасибо, президент Трамп! Теперь я куплю себе… оружие! Я люблю эту страну! Господи, благослови Америку» Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Центральный следственный изолятор федерального округа Колумбия Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Майкл Курцио убеждал других осужденных участников штурма Капитолия, что они могут зарабатывать на своей известности Фото: Marion County Sheriff's Office

Прибыльный патриотизм

До того как предстать перед судом, некоторые участники штурма Капитолия содержались в центральном следственном изоляторе федерального округа Колумбия, в отдельном крыле, получившем прозвище «Крыло патриотов». Сделано это было для их же безопасности, так как 87% арестантов в этом СИЗО были афроамериканцами, что могло привести к конфликтам на расовой почве.

Порядки в «Крыле патриотов» устанавливали те «патриоты», которые попали туда раньше остальных, в том числе Майкл Курцио, доставленный в следственный изолятор в феврале 2021 года.

До ареста за участие в событиях 6 января он уже попадал за решетку. В 2019 году Курцио вышел на свободу, отсидев восемь лет за покушение на убийство: в доме своей бывшей подруги он стрелял в ее нового бойфренда. На суде по делу о штурме Капитолия сторона обвинения указывала, что Курцио был членом тюремной банды сторонников превосходства белой расы «Непрощенные», а на его теле имеются татуировки с нацистской символикой.

Адвокат Курцио заявлял, что его подзащитный вынужден был присоединиться к банде, чтобы выжить в тюрьме, и не имеет денег на то, чтобы свести татуировки.

Тем не менее из-за тюремного прошлого Курцио был приговорен к лишению свободы на шесть месяцев, хотя обвинялся только в административных правонарушениях. Обвинения ему были предъявлены по четырем пунктам: проникновение в федеральное здание, в которое ограничен доступ, и пребывание в нем; нарушение общественного порядка, нанесение ущерба зданию, в которое ограничен доступ; насильственное проникновение в здание Капитолия и нарушение общественного порядка там; участие в шествии, демонстрации или пикетировании в здании Капитолия.

Члены группы, созданной при участии Курцио, называли себя «OG of the J6» (переводится примерно как «гангстеры старой закалки 6 января»). «Новичков» в группировку не принимали — из опасения, что те могут заключить сделку с правоохранителями в обмен на информацию о других арестантах. Курцио заходил в камеры к другим заключенным для совместной молитвы и пения песен созданной им хэви-металл-группы Division of Corruption. Одну из этих песен он написал в СИЗО. Из полученных в передачах с воли книг была организована библиотека. Каждый вечер в 21:00 около полусотни арестантов пели гимн США. По тюремному телефону пение могли слышать их сторонники на воле, которые записывали гимн и транслировали его в интернете.

Курцио убеждал единомышленников, что теперь они знамениты на весь мир и благодаря этому могут привлекать крупные пожертвования. Одним из тех, кто сумел воплотить эту идею в жизнь, был Нейт Дегрейв. В октябре 2021 года он написал открытое письмо, в котором называл себя мирным демонстрантом, пришедшим к Капитолию, чтобы снимать документальный фильм. Надетые на нем тактическое снаряжение и бронежилет были костюмом, необходимым для фильма. Несмотря на видеозаписи, на которых видно, что Дегрейв нападает на полицейского, сам он утверждал, что не применял насилия, а в результате сидит в тюрьме. Письмо опубликовал в своем Twitter его адвокат, затем его перепечатала конгрессмен Марджори Тейлор Грин, впоследствии оно широко разошлось по сети.

Нейт Дегрейв стал получать тысячи писем, в том числе с предложениями вступить в брак.

На платформе GiveSendGo ему удалось собрать около $120 тыс. После освобождения Дегрейв заявил, что намерен снять фильм, уже получил около $200 тыс. на съемки и достиг договоренности с «большими людьми» из Голливуда.

Дэниел Гудвин, приговоренный к 60 дням заключения за проникновение в здание, в которое ограничен доступ, выступил в телепрограмме Такера Карлсона на Fox News. Он рассказал, на каком сайте можно сделать пожертвования ему и другим «политическим заключенным». Собрать удалось более $25 тыс., но Министерство юстиции обратилось в судебные органы с запросом о наложении на Гудвина штрафа, чтобы он не мог заработать на совершенном преступлении. О том, удалось ли министерству добиться успеха, американские СМИ не сообщали, но известно, что в ноябре 2024 года Дэниел Гудвин был избран президентом отделения Республиканской партии в Сан-Франциско.

Основатель компании Overstock Патрик Бирн пожертвовал $180 тыс. адвокату, защищавшему участников штурма Капитолия Фото: Rebecca S. Gratz / AP Пребывание в следственном изоляторе оказалось для Нейта Дегрейва очень прибыльным Фото: Win McNamee / Getty Images После выхода на свободу Брендон Фэллоус живет на пожертвования, полученные за время пребывания в тюрьме Фото: Justice Department / AP Тренисс Эванс III выступал перед законодателями штата Южная Дакота в поддержку законопроекта о справедливом обращении с «узниками 6 января» Фото: Amancai Biraben / AP «Молящаяся бабушка» Ребекка Лавренц собрала с помощью краудфандинга сумму, почти вдвое превышающую наложенный на нее штраф. А потом и штраф платить не пришлось. В 2023 году Лавренц случайно встретила бывшего и будущего президента США Дональда Трампа (это было еще до приговора суда) Фото: @j6prayingrandma

Желающих привлечь средства сторонников вообще было много. Арестанты покупали у охранников сотовые телефоны по $3 тыс., чтобы выйти в сеть и объявить сбор средств. Адвокат Уильям Шипли, представлявший интересы многих «заложников 6 января», в интервью газете Sunday Times утверждал, что его телефон звонил без перерыва. Шипли привлек пожертвования более чем на $1 млн, в том числе $750 тыс. с помощью краудфандинговых кампаний. Остальное составляли персональные пожертвования, самое крупное из них, на $180 тыс., сделал Патрик Бирн, основатель компании Overstock, владеющей сетью магазинов мебели и товаров для дома Bed Bath & Beyond.

Брэндон Фэллоус, приговоренный к 42 месяцам заключения, рассказал Sunday Times, что после выхода на свободу он живет на пожертвования, полученные онлайн, в роскошных апартаментах с двумя бассейнами, дорожкой для боулинга и фитнес-залом неподалеку от Капитолия. Его постоянно угощают в барах, он пользуется успехом у женщин.

В результате краудфандинга для участницы штурма Капитолия 72-летней Ребекке Лавренц, прозванной в соцсетях «молящейся бабушкой», было собрано $190 тыс. В августе 2024 года суд приговорил ее к году лишения свободы условно. Кроме того, судья наложил на Лавренц штраф в размере $103 тыс., заявив, что нарушители закона не должны зарабатывать на своих преступлениях. После того как Дональд Трамп объявил о помиловании участников событий 6 января, ей не потребовалось оплачивать штраф. Ребекка Лавренц заявила, что намерена помолиться, чтобы Бог подсказал ей, что делать с этими деньгами.

В мае 2023 года о сборе пожертвований участниками событий 6 января писало агентство Associated Press. В сообщении агентства приводился, в частности, такой пример. Мужчина-модель Джон Стренд сумел собрать более $17 300 на юридическую помощь. При этом он не сообщал жертвователям, что на суде его защищал бесплатный адвокат. Кроме того, Стренд явно не нуждался в средствах, так как за год до ареста купил дом более чем за $3 млн.

В феврале 2023 года депутат палаты представителей законодательного собрания штата Южная Дакота Фил Дженсен инициировал законопроект с призывом к справедливому обращению с теми, кто был осужден за участие в событиях 6 января.

В поддержку законопроекта выступил Тренисс Эванс III, который в день штурма пробыл в Капитолии девять с половиной минут, но успел выпить виски в кабинете Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

За это он был приговорен к 20 дням тюрьмы, трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере $5 тыс. Законодатели провалили билль, а Эванс III продолжил свою деятельность в защиту осужденных во главе основанной им некоммерческой организации Condemned USA.

В интервью Sunday Times Тренисс Эванс III рассказывал о деятельности Condemned USA так: «Нам помогали крупные благотворители-миллиардеры. Другие сторонники приходили в тюрьмы с деньгами в руках, чтобы раздавать их там. Все, кто выходили из тюрьмы, попадали в распростертые объятия людей, которые уважали их, любили их и видели в них героев».

Согласно опубликованному в январе 2023 года докладу Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League, ADL), к моменту публикации документа было проведено как минимум 179 краудфандинговых кампаний, связанных с событиями 6 января 2021 года, на общую сумму $4 758 836. Подавляющее большинство кампаний — 168 — прошли на платформе GiveSendGo. Собранные средства предположительно использовались как для организации штурма Капитолия, так и, в случае более поздних кампаний, для оплаты судебных издержек.

Эдварду Хеменуэю, ранее отсидевшему пять лет, вряд ли показался строгим приговор за участие в штурме Капитолия — 45 дней лишения свободы и 60 часов общественных работ Фото: US Justice Department Джонатан Меллис за нападение на сотрудников полиции во время событий 6 января получил меньший срок, чем в свое время за торговлю наркотиками Фото: @JONATHAN MELLIS Ветеран войны в Ираке Эдвард Ричмонд-младший был изгнан из армии с позором, но, видимо, продолжал чувствовать себя солдатом и во время штурма Капитолия Фото: Department of Justice

Вся президентская рать

Не только для Майкла Курцио, но и для многих участников событий 6 января 2021 года арест и пребывание в заключении были далеко не первыми. NPR изучила криминальное досье ряда участников штурма Капитолия.

Эдвард Хеменуэй, ворвавшись вместе с толпой в Капитолий, кричал «Остановить кражу!» и «Это наш дом!» Находясь в здании, он сделал селфи с поднятым средним пальцем, а также позировал, стоя на крыше автомобиля, принадлежащего государству. За свои действия он был приговорен к 45 дням лишения свободы и 60 часам общественных работ. В 2006 году Хеменуэй был осужден за сексуальное насилие и незаконное лишение свободы на три года, в том числе год условно. Из-за нарушения правил условного освобождения приговор был пересмотрен, в результате чего Хеменуэй отсидел пять лет.

Джонатан Геннаро Меллис был в 2008 году осужден за торговлю метамфетамином на 20 лет лишения свободы (в том числе 10 лет условно). В тюрьме он пробыл с 2009 по 2017 год. После этого его арестовывали семь раз, в том числе за драку и домашнее насилие, но эти обвинения не закончились судимостью. В 2023 году он признал себя виновным в том, что во время штурма Капитолия неоднократно бил сотрудников полиции большой деревянной палкой. В декабре 2024-го суд приговорил Меллиса к 51 месяцу лишения свободы. Менее чем через месяц он был помилован.

В 2004 году Эдвард Ричмонд-младший, служивший тогда в армии США, был признан виновным в непредумышленном убийстве. Он выстрелил из винтовки в голову закованного в наручники иракского пастуха. Ричмонд был приговорен к трем годам заключения в военной тюрьме и уволен из армии с позором. Впоследствии его арестовывали за сопротивление сотрудникам полиции, вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие.

Во время штурма Капитолия Ричмонд был в тактическом снаряжении (шлем, защитные очки, камуфляжный жилет). Он почти два часа участвовал в столкновении с сотрудниками полиции, нанося удары по щитам полицейских телескопической металлической дубинкой.

Суд над ним состоялся в ноябре 2024 года. Ричмонд заявил судье, что раскаивается в содеянном: ««Это было неправильно. Это было глупо. Это было необдуманно. Это было спонтанно». Он был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за нападение, сопротивление и воспрепятствование деятельности сотрудников полиции с использованием опасного оружия.

Кейси Хопкинс в 2003 году был приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование, насильственную содомию, домашнее насилие и незаконное ограничение свободы. В разные годы против него также выдвигались обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов, драке, управлении транспортным средством без прав, хранении контролируемых веществ и уклонении от выплаты алиментов. Он включен в национальный реестр лиц, совершивших половые преступления. Во время штурма Капитолия Хопкинс дважды заходил в кабинет одного из сенаторов и снимал разгром, устроенный там участниками беспорядков. В апреле 2024 года он был приговорен к четырем месяцам тюрьмы и отбыл наказание.

Против Питера Шварца с 1991 по 2020 год 38 раз выдвигались уголовные обвинения — в нарушении общественного порядка, нападении с применением опасного оружия, угрозе полицейским во время ареста за домашнее насилие, нападении на жену. 6 января 2021 года Шварц применял перцовый баллончик против полицейских, охранявших Капитолий. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, он отсидел менее четырех лет. В пользу Шварца проводилась фандрайзинговая кампания под лозунгом «Патриот Пит — политический заключенный в округе Колумбия».

В доме Дэвида Дэниела в ноябре 2023 года прошел обыск в связи с его участием в нападении на Капитолий. В ходе обыска были изъяты iPhone и другие электронные устройства. Против Дэниела были выдвинуты обвинения в половых преступлениях против несовершеннолетней. Жертва, которой было менее 12 лет в момент совершения первого преступления, обвинила Дэниела в том, что он в 2015 и 2019 годах фотографировал ее обнаженной, заставлял принимать душ вместе с ним и совершать действия сексуального характера. Информация, содержащаяся в переносном компьютере Дэниела, подтверждала эти обвинения. Кроме того, на iPhone были найдены сексуальные фотографии еще одной несовершеннолетней. Против Дэниела были выдвинуты обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, хранении и распространении детской порнографии. 8 января 2025 года он признал себя виновным в нападении на полицейского и оказании сопротивления полиции, за что ему грозило до восьми лет тюрьмы. После помилования он имеет возможность добиться снятия обвинений, связанных с порнографией, так как если бы не расследование по делу о штурме Капитолия, эти фотографии не были бы обнаружены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энрике Таррио, осужденный на 22 года тюрьмы, в феврале 2025-го был арестован у здания Капитолия по обвинению в нападении

А это совсем другое дело

Не все помилованные Трампом участники событий 6 января сейчас на свободе.

Так, Теодор Миддендорф получил помилование по обвинению в нанесении ущерба государственной собственности — он разбил окно Капитолия древком флага. Но в мае 2024 года он был приговорен к 19 годам тюрьмы за изнасилование ребенка. Его жертве было семь лет.

Бенджамин Мартин был судим за воспрепятствование деятельности государственного служащего в 2003 году и дважды за побои, в 2016 и в 2018 годах. В первый раз он нанес несколько ударов своей 14-летней дочери, во второй — применил насилие по отношению к подруге, пытавшейся сбежать от него. В атаке на Капитолий он участвовал, находясь под административным надзором. Из-за судимостей ему было запрещено владение огнестрельным оружием. При обыске по делу о штурме Капитолия у него дома были найдены восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе полуавтоматическая винтовка AR-15, многочисленные магазины к ней, а также более 500 патронов. Мартин заявлял, что все это принадлежит его невесте и будущему тестю. Власти прослушали его телефонный звонок из тюрьмы, в котором он просил невесту солгать по этому поводу. По делу о штурме Капитолия он был приговорен к 13 месяцам тюрьмы, по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов — к трем годам и двум месяцам тюрьмы. После помилования Трампом он сдался властям для отбытия наказания по делу, связанному с оружием. На платформе GiveSendGo в настоящее время проходит сбор средств на помощь его семье, в том числе в оплате юридических услуг.

Дэниел Болл, ранее судимый за домашнее насилие, сопротивление и нападение на полицейского, во время штурма Капитолия бросил в сотрудников полиции взрывное устройство. При обыске после январских событий 2021 года у Болла были найдены оружие и боеприпасы, которые он не имел права хранить из-за своего уголовного прошлого. Дело об участии в штурме Капитолия против него было прекращено, но 22 января он был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Эндрю Тааке был осужден на шесть лет лишения свободы за участие в нападении на полицейских. После помилования он был освобожден из федеральной тюрьмы в штате Колорадо, после чего скрылся. Он был объявлен в розыск по обвинению в склонении несовершеннолетней к сексу в интернете. В 2016 году он посылал сообщения явно выраженного сексуального характера сотруднику правоохранительных органов, выдававшему себя за 15-летнюю девочку. Тааке был в бегах две недели. 6 февраля он был арестован.

Эмили Эрнандес 6 января 2021 года сфотографировали рядом с Капитолием, она держала в руках сломанную табличку с именем Нэнси Пелоси. За участие в беспорядках Эрнандес отсидела 30 дней в тюрьме. 29 января 2025 года ей был вынесен гораздо более строгий приговор по другому делу. В 2022-м автомобиль, которым она управляла, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, в котором ехали супруги Уилсон. Виктория Уилсон умерла от полученных травм, ее муж Райан получил травму ноги. В крови Эмили Эрнандес был обнаружен алкоголь, содержание которого вдвое превышало допустимую законом дозу. Эрнандес была приговорена к десяти годам тюрьмы.

22 февраля 2025 года Энрике Таррио, бывший лидер праворадикальной группировки «Гордые парни», многие участники которой участвовали в штурме Капитолия, был арестован у здания Капитолия. Он был обвинен в нападении. По словам задержавших его полицейских, какая-то женщина приблизила к нему сотовый телефон, а он ударил ей по руке и по телефону. На Капитолийский холм Таррио пришел вместе с еще несколькими «Гордыми парнями» и «Хранителями клятвы» с целью проведения пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью Хаттл в толпе перед зданием Капитолия

От тюрьмы до могилы

Мэттью Хаттл был арестован 6 января 2021 года вместе со своим дядей Дейлом Хаттлом. Мэтью только что освободился из-под ареста за вождение автомобиля в нетрезвом виде и не нашел лучшего занятия, чем отправиться с дядей в Вашингтон, чтобы стать участником исторического события.

Оба были обвинены в проникновении в здание, в которое ограничен доступ, и в пребывании там. Дядя был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с последующим административным надзором в течение двух лет. Племянник — к шести месяцам тюрьмы и году административного надзора. Мэттью Хаттл ранее как минимум 12 раз привлекался к ответственности, чаще всего — за вождение под воздействием алкоголя или наркотиков. В 2010 году он был осужден на два с половиной года тюрьмы за то, что жестоко выпорол своего сына, так что у того на спине остались многочисленные синяки. В числе других обвинений, которые ему предъявлялись,— попытка нанести побои при отягчающих обстоятельствах и сопротивление сотруднику полиции.

После ареста за участие в штурме Капитолия Мэттью Хаттл вышел до суда на свободу. Условия освобождения он несколько раз нарушал — употреблял марихуану, уклонялся от тестирования на наркотики и переехал в другой штат без разрешения судебных органов. 10 февраля 2025 года он должен был предстать перед судом по очередному делу о вождении в нетрезвом виде. Не предстал.

26 января автомобиль, за рулем которого находился Хаттл, был остановлен сотрудником дорожной полиции за превышение скорости на 15 миль в час (24,1 км/ч). Полицейский объявил Хаттлу, что тот арестован как злостный нарушитель правил движения. Хаттл побежал к своей машине и достал пистолет со словами: «Я застрелюсь». Сотрудник полиции открыл огонь на поражение и смертельно ранил Хаттла. Действия полицейского впоследствии были признаны оправданными.