Работодатель экс-советника Путина проверит его заявления о штурме Капитолия

Заявления бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова о том, что нападение на Капитолий США 6 января было запланировано сторонниками движения Black Lives Matter, проверит институт Катона в Вашингтоне, старшим научным сотрудником которого работает господин Илларионов. Представитель института Кори Уэлен сообщила, что руководство отрицает точку зрения научного сотрудника.

Андрей Илларионов был советником президента РФ с 2000 по 2005 год. В 2006 году он стал старшим научным сотрудником Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона.

«Руководство института Катона категорически отвергает заявления в посте господина Илларионова. Ситуация обсуждается среди руководства и с господином Илларионовым»,— цитирует издание Politico слова госпожи Уэлен. Ранее институт публично осудил атаку на Капитолий и обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании недоверия к результатам президентских выборов.

Господин Илларионов сделал свои заявления о нападении на Капитолий и выборах в США в своем блоге на LiveJournal. Он безосновательно заявил, что митинги были мирными, а охрану Капитолия прорвали провокаторы. Помимо этого, он сказал, что победитель на выборах президента США неясен, так как итоги выборов в некоторых штатах «подверглись оспариванию». Напомним, иски предвыборного штаба господина Трампа и других республиканцев или были отклонены, или не изменили итог голосования.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. 7 января, после того как сторонники господина Трампа покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».