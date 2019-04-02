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09:36
Вложения российских банков в ценные бумаги достигли рекордного уровня
03:24
Счетная палата сообщила о возможном занижении таможенных платежей почти на 100 млрд руб.
08:51
Каждая десятая компания в России может закрыться в 2021 году
08:35
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09:00
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Тема
(обновлено: 24.02.2021)
Корпоративные и промышленные кредиты
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«Сейчас недостаточно иметь только конкурентные ставки по кредиту»
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