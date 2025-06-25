Требования банков к экономике России растут медленнее

Банк России начал публиковать в одном новом обзоре оперативные данные о кредите в экономике и денежных агрегатах. В мае 2025 года требования банковской системы к экономике выросли на 1 трлн руб. (с исключением валютной переоценки — до 145,9 трлн руб.). В жестких денежно-кредитных условиях, отмечают в ЦБ, месячный рост показателя замедлился до 0,7% с 1% в апреле. В мае 2024 года темпы были существенно выше, годовой прирост также замедлился до 10,9% на 1 июня 2025 года. По оценкам же аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле экспертов ЦБ), в процентах ВВП прирост кредита в экономике в мае, напротив, заметно ускорился (см. график).

В структуре прироста за май львиная доля (0,9 трлн руб. и 107 трлн руб. накопленных) — требования к организациям, во многом — рублевые займы финансовым и нефинансовым компаниям. Кредиты и прочие требования в валюте почти не менялись. Из прироста требований к организациям 560 млрд руб.— это прирост кредитного портфеля (88,9 трлн руб.), 10 млрд руб.— корпоративные облигации (всего — 7 трлн руб.), 302 млрд руб.— прочие требования (11,1 трлн руб., это вложения в долевые ценные бумаги и прочая задолженность). Требования к населению выросли на 158 млрд руб., до 38,9 трлн руб.,— рост ускорился до 0,4% м/м с 0,1% м/м в апреле, что, вероятнее всего, связано со всплеском потребления непродовольственных товаров (см. “Ъ” от 24 июня) — но остался ниже уровней 2024 года.

Рост широкой денежной массы (М2) в мае также замедлился до 0,6% против 0,9% в апреле — но неоднородно из-за влияния бюджетных операций, отмечает регулятор. Остатки на депозитах организаций выросли на 0,6 трлн руб. после сокращения в марте—апреле, в том числе из-за уплаты налогов. Рост же депозитов населения (на 0,2 трлн руб. за счет срочных депозитов, доля которых в рублевых депозитах физлиц остается вблизи максимумов последних лет) был скромнее апрельского, когда были заранее выплачены пособия и пенсии за май и проиндексированы социальные платежи, фиксируют в ЦБ.

«Траектория накопленного прироста денежных агрегатов осталась на уровне средней траектории в 2017–19 годах»,— заключают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Полагая, что ускорение годовых темпов роста М2 в мае объясняется увеличением чистых требований банков к органам госуправления, аналитики Telegram-канала MMI считают, что они не согласуются с инфляцией в 4%. «Для устойчивого возвращения к цели по инфляции рост денежных агрегатов должен замедлиться хотя бы до 10%»,— убеждены они.

Артем Чугунов