ЦБ продлил рекомендацию банкам по реструктуризации кредитов компаний
Банк России продлил на третий квартал рекомендацию банкам принимать заявки на реструктуризацию кредитов от компаний и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с временными трудностями. Это следует из документа регулятора.
Речь идет о компаниях с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно обслуживали долг последние полгода и предоставили банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки должны регулярно проверять, соответствует ли заемщик контрольным показателям. В случае отклонения банки должны создать резерв.
ЦБ распространил рекомендацию в 2025 году и продлил ее на первое полугодие 2026-го. Чтобы банки выполняли рекомендацию, регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, у которых есть потенциал восстановления финансовой устойчивости.
В целом, рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов направлены на поддержку предприятий, которые столкнулись с временными трудностями. Хотя банки не наблюдают резкого всплеска интереса к кредитным каникулам, в условиях ужесточения денежно-кредитной политики эта мера может быть особенно полезной, поскольку малому и среднему бизнесу (МСП) сложнее получить новое кредитование. Реструктуризация позволяет избежать роста просроченной задолженности и сохранить кредитную историю заемщиков. Банк России заявлял, что кредитные каникулы существенно снижают риски дефолта, помогая предпринимателям восстановить платежеспособность.
Банк России обеспокоен ухудшением качества реструктурированных кредитов компаний. Так, часть из них подвергается повторной реструктуризации, а просрочка по ним увеличивается. Например, около 2% корпоративных кредитов реструктурировались пять и более раз. В то же время, несмотря на рост кредитования в корпоративном секторе, Банк России ужесточает регулирование для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, как в розничном, так и в корпоративном сегментах, что выражается в повышении надбавок к коэффициентам риска. Эти меры призваны снизить кредитные риски банков и ограничить закредитованность компаний.