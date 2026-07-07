ЦБ продлил рекомендацию банкам по реструктуризации кредитов компаний

Банк России продлил на третий квартал рекомендацию банкам принимать заявки на реструктуризацию кредитов от компаний и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с временными трудностями. Это следует из документа регулятора.

Речь идет о компаниях с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно обслуживали долг последние полгода и предоставили банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки должны регулярно проверять, соответствует ли заемщик контрольным показателям. В случае отклонения банки должны создать резерв.

ЦБ распространил рекомендацию в 2025 году и продлил ее на первое полугодие 2026-го. Чтобы банки выполняли рекомендацию, регулятор временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам заемщиков, у которых есть потенциал восстановления финансовой устойчивости.