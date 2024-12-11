Промипотеку подогнали под лимиты

Лимиты бюджетного субсидирования, выделенные на этот год на программу промышленной ипотеки (кредиты по покупку, строительство и ремонт промышленных площадок), практически исчерпаны. Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, из 7,2 млрд руб. субсидий осталось менее 1% — 43 млн руб., которые планируется распределить в течение декабря. При этом на фоне произведенного правительством ужесточения условий программы объемы выдачи таких кредитов сократились втрое. Эксперты отмечают, что интерес к промипотеке тем не менее остается высоким, поскольку даже новые льготные условия все же выгоднее рыночных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, оставшиеся 43 млн руб. из выделенных на год 7,2 млрд руб. лимитов на возмещение недополучаемых банками процентных доходов в рамках промышленной ипотеки будут распределены в течение декабря. Напомним, речь идет о программе субсидируемых кредитов на покупку, строительство, реконструкцию и ремонт промышленных площадок. Размер займа — до 500 млн руб., срок — до семи лет.

Весной этого года условия программы были ужесточены: если ранее кредиты выдавались по фиксированным ставкам 5% (или 3% для технологических компаний), то с апреля ставка стала плавающей. Теперь она рассчитывается таким образом: прежние 3% и 5% плюс разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки ЦБ (то есть сейчас в сумме это 14% и 16% соответственно). При этом при ключевой ставке выше 10% компенсируется размер этого порогового значения по новым кредитам технологическим компаниям и 8% — по остальным займам (см. “Ъ” от 24 апреля). Сейчас Минфин в рамках координации бюджетной политики с усилиями ЦБ по борьбе с инфляцией планирует ограничить субсидирование ставок по всем кредитам с господдержкой на уровне 5% (см. “Ъ” от 10 декабря). Затронет ли это промипотеку, пока неизвестно. Пока в 2025 году лимиты на программу планируется нарастить. Как сообщили в Минпромторге, законом о бюджете на это выделено 9,1 млрд руб.

Отметим, что на фоне случившегося в этом году ужесточения условий кредитования фиксируется заметное снижение его объема. По данным ведомства, в этом году по программе выдано 254 кредита на 26 млрд руб. В 2023 году было заметно больше — 834 кредита на 82,8 млрд руб.

Вице-президент Ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков отмечает, что при текущей ключевой ставке «бюджет не вытягивает субсидирование ставки промипотеки», поэтому программа была сокращена «до политкорректно низких уровней». При этом в рамках выделенного лимита он оценивает текущие результаты как успешные — «программа остается чрезвычайно востребованной, но не всем досталось». Интерес заемщиков Максим Третьяков объясняет тем, что даже при увеличенной ставке промипотека фактически вдвое дешевле стандартных банковских кредитов «ключевая ставка плюс 4%». По его словам, «никто в обрабатывающей промышленности не способен дать окупаемость при фондировании под 25% годовых».

По словам руководителя подкомитета «Деловой России» по промышленному строительству Сергея Гебеля, «интерес к механизму достаточно высок, но не все так гладко — промипотека стала немассовым продуктом, и не только из-за ужесточения условий программы». Среди причин эксперт называет низкие лимиты, короткий срок кредита, а также плавающую ставку — «покрыть обслуживание кредитов по существующим ставкам сложно, не так много сфер бизнеса с такой высокой маржинальностью». По его мнению, целесообразно повысить лимиты, поскольку дорожают материалы и услуги застройщиков, а также зафиксировать льготную ставку на уровне 3–5%. Последнее, впрочем, по его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики «пока нереально».

Евгения Крючкова