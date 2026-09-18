Досрочность с угрозой исполнению

Правительство внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий возможность кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств при реорганизации компании. Речь идет, например, о возврате кредитов и займов, оплате товаров или работ. Так, в Гражданском кодексе планируется закрепить, что суды должны учесть финансовое состояние реорганизуемой компании: если должник докажет, что существенной угрозы исполнению обязательств нет, то в досрочном погашении будет отказано. Как отмечают эксперты, открытым пока остается вопрос, какие обстоятельства суды будут считать существенной угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуму внесен правительственный законопроект, корректирующий механизм защиты кредиторов при реорганизации юрлиц. Поясним, кредиторы в таких случаях могут потребовать в судебном порядке досрочного исполнения обязательства должником, а если это невозможно — возмещения убытков, связанных с прекращением обязательства. Речь идет, например, о займах (коммерческих или облигационных), оплате поставленных товаров или выполненных работ с отсрочкой платежа. Кредиторы, имеющие достаточное обеспечение (например, залог или банковскую гарантию), требовать досрочного исполнения не могут.

Этот механизм стал предметом разбирательства в Конституционном суде (КС) — спор касался требования о досрочном погашении облигаций (см. “Ъ” от 25 марта). Суд пришел к выводу, что при автоматической реализации права на досрочное исполнение лишь на основании факта реорганизации нарушается баланс интересов сторон: необходимо оценивать и реальные последствия реорганизации для кредитора.

Законопроект подготовлен во исполнение решения КС, однако предложенный подход распространяется на гражданско-правовые обязательства в целом.

В Гражданском кодексе предлагается прописать, что требования кредиторов о досрочном исполнении не подлежат удовлетворению, если должник докажет, что реорганизация не ставит под «существенную угрозу» исполнение обязательств в срок.

Как отмечает советник корпоративной практики коллегии адвокатов Delcredere Роман Жирнов, законопроект закрепляет уже сформулированные КС положения, но распространяет выводы суда не только на облигационные займы, а на все гражданские и коммерческие обязательства. Юрист Forward Legal Олесь Груздев добавляет, что в профессиональной среде уже не раз поднимался вопрос о том, что действующие положения ГК в этой части содержат «крайне прокредиторский подход, что нарушает баланс интересов сторон».

По словам юриста White Stone Марии Аветисян, формальное толкование положений о праве на досрочное исполнение создавало возможности для злоупотреблений и могло существенно ухудшать финансовое положение реорганизуемого юрлица.

Эта проблема, поясняет партнер МКА «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова, особенно чувствительна для компаний с большой долговой нагрузкой и эмитентов облигаций: одновременное предъявление требований о досрочном погашении может вызвать значительный отток денежных средств и сделать экономически оправданную реорганизацию крайне затруднительной.

В законопроекте, по мнению партнера «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, позиция кредитора остается сильной вне зависимости от исхода спора о досрочном взыскании: даже если суд откажет в удовлетворении «сиюминутных» требований, обязанность исполнить их в установленный срок сохраняется.

При этом, говорит Алина Тарасова, остается открытым вопрос, какие обстоятельства суды будут считать существенной угрозой.

По мнению Марии Аветисян, категория «существенной угрозы» остается оценочной, что может привести к неоднородной практике, особенно с учетом того, что суду фактически придется оценивать не только юридические обстоятельства, но и финансово-экономические последствия реорганизации. Доказать отсутствие такой угрозы, поясняет Роман Жирнов, должник может, например, с помощью сведений о запасах и ликвидности, оценке активов, а также отчетов аудиторов.

Евгения Крючкова