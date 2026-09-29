Кредитование на пределе риска

В 2026 году страховщики зафиксировали резкий рост числа выплат в страховании торговых кредитов. Количество страховых случаев за первое полугодие достигло почти 200, а объем выплат превысил 1 млрд руб. Бизнес говорит о сложностях с получением страхового покрытия и сокращении лимитов. Но в следующем году, судя по ряду признаков, политика страховщиков будет еще жестче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года сумма выплаченного возмещения в страховании торговых кредитов (в части внутрироссийских операций) выросла примерно на треть относительно аналогичного периода прошлого года и превысила 1,1 млрд руб. При этом число выплат увеличилось на 10%, до 186 случаев, следует из оценки “Ъ” на основе данных страховых брокеров.

Тем самым продолжилась тенденция прошлого года. В 2025 году зафиксировано 335 страховых случаев, выплаты по ним составили 1,7 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году зафиксировано 150 страховых случаев на общую сумму 1,05 млрд руб., оценили в «А.Р.С. Консалтинг». При этом, по данным опроса страхового брокера компаний с действующим покрытием по торговым кредитам, в 2025 году 18% респондентов отметили рост числа технических просрочек платежей — как по срокам, так и по количеству. Кроме того, 26% компаний сообщили об увеличении числа неплатежей, причем в 13% случаев ожидаются или уже получены выплаты от страховщика.

Страхование торговых кредитов позволяет компаниям, которые поставляют товар, оказывают услуги или выполняют работы на условиях отсрочки платежа, получить страховое возмещение в случае банкротства или длительных неплатежей со стороны контрагентов. На этом рынке работают крупнейшие страховщики, в частности «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», ВСК. В опросе «А.Р.С. Консалтинг» приняли участие больше 40 компаний из различных отраслей, в том числе фармкомпании, FMCG-компании, производители бытовой техники и электроники.

Рост выплат связан со сложной экономической ситуацией, указывают эксперты. «При исторически высоком уровне закредитованности российских компаний показатели ключевой ставки в первом полугодии (от 16% до 14,5%.— “Ъ”) делали обслуживание кредитов весьма тяжелым для большинства предприятий, особенно с учетом того, что текущая маржинальность не соответствует стоимости привлечения такого финансирования»,— поясняет директор по страхованию торговых кредитов брокера Mains Мария Иванеева. Экономическая ситуация и высокая стоимость обслуживания кредитов «диктуют рост неплатежей в различных секторах российский экономики», отмечает она.

Вместе с тем клиенты страховщиков отмечают ограничения в доступном страховом покрытии. По данным опроса «А.Р.С. Консалтинг», почти 40% респондентов сообщили о недостаточном уровне кредитных лимитов, включая их отзыв или сокращение страховщиком. Еще 10% заявили о появлении нестандартных проектов и сложностях в поиске обеспечения, включая страхование экспорта. На этом фоне растет число страховых программ с привлечением нескольких страховщиков для покрытия крупных кредитных лимитов или больших по количеству контрагентов портфелей, отмечает директор департамента страхования торговых кредитов «А.Р.С. Консалтинг» Роман Забельян. «Затруднение логистики на фоне санкций увеличивает кредитные риски, и неоплата поставки может произойти не только из-за ухудшения кредитного состояния заемщика, но также из-за внешних обстоятельств»,— отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

В следующем году эксперты ожидают ужесточения условий страхования. В 2027 году появятся первые страховые выплаты или судебные решения, которые помогут определить подход к выплатам, «связанным с последствиями атак на логистические объекты и последующей неоплатой дебиторской задолженности пострадавшими контрагентами в рамках договоров страхования дебиторской задолженности», ожидает господин Забельян.

Кроме того, участники страхового рынка в следующем году ожидают дальнейшего ухудшения платежной дисциплины контрагентов и постепенного снижения качества кредитных рисков. В связи с этим страховщики «будут менять коммерческую политику в сторону более консервативных подходов», полагает Роман Забельян. Ужесточится общее отношение страховщиков к рискам. «Стратегии станут более осторожными и консервативными, что может повлечь за собой также увеличение страховых тарифов»,— считает госпожа Иванеева.

Юлия Пославская