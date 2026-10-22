Деньги на дороге не валяются
Просрочка дорожных строителей по кредитам выросла в два раза
Ситуация в сегменте инфраструктурного строительства ухудшается. За последние полгода более чем вдвое выросла просроченная задолженность по кредитам у крупных профильных компаний, которые к тому же стали все чаще сталкиваться с отказом в займах. Банки с осторожностью финансируют компании даже с чистой кредитной историей из-за снижения объемов заказов в дорожном строительстве.
По итогам августа 2026 года просроченная задолженность по кредитам 22 крупных инфраструктурных строительных компаний выросла в более чем в два раза по сравнению с мартом, почти до 9 млрд руб. (“Ъ” ознакомился с подсчетами Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), в которую входят АО «ДСК Автобан», ГК «Нацпроектстрой», АО «Дороги и мосты» и другие). Профильные компании стали чаще получать отказы от банков в выдаче кредитов или продлении банковской гарантии, следует из данных НАИК. Общая прочая кредиторская задолженность опрошенных компаний увеличилась на 16%, до 495 млрд руб., задолженность по кредитам — на 11,8%, до 191 млрд руб.
Ухудшение показателей связано с пересмотром расходов бюджета, его дефицитом, отсутствием новых крупных проектов в отраслях, сдержанным использованием инструментов государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетных средств, жесткими денежно-кредитными условиями для более высокой инвестиционной активности, считает главный аналитик Sherpa Group Алексей Жундриков. По подсчетам компании, в январе—сентябре 2026 года общий объем расходов региональных бюджетов на строительство инфраструктуры снизился на 19,1% год к году в текущих ценах, до 1 трлн руб., а федеральные расходы на инфраструктурные нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система» выросли только на 3,1%, до 886,8 млрд руб.
Снижение объемов строительства характерно не только для сегмента инфраструктуры, но и для всей стройиндустрии в целом. По данным Росстата, в январе—августе объем выполненных строительных работ в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) сократился на 2,9% год к году, до 11,1 трлн руб. Серьезнее всего показатель сократился на Урале — на 12,1%, до 1,3 трлн руб., Северном Кавказе — на 11,9%, до 429,8 млрд руб., и на юге страны — на 7,3%, до 734,2 млрд руб., говорится в подсчетах статслужбы.
Еще одна причина снижения загрузки инфраструктурных компаний кроется в кассовых разрывах, считает руководитель департамента управления строительными проектами CMWP Павел Якимчук. Подрядчики получают оплаты по госконтрактам за выполненные работы с задержкой, при этом разрыв закрывается кредитами при ключевой ставке 14%, а реальная стоимость заимствований для них заметно выше, уточняет он.
Подрядчики с чистой кредитной историей получают отказы с формулировкой об отнесении дорожно-строительной отрасли к рисковой — не из-за финансового состояния конкретной компании, а вследствие цепной реакции после односторонних отказов заказчиков и раскрытий гарантий у других участников рынка, поясняет гендиректор НАИК Мария Ярмальчук. Крупные кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Дом.РФ», ПСБ и банк «Авангард» — не предоставили “Ъ” комментарии.
Отрасли это грозит дальнейшими расторжениями госконтрактов, уходом компаний с рынка, банкротствами и срывом сроков реализации нацпроектов, предупреждает госпожа Ярмальчук. По ее словам, заказчики в одностороннем порядке уже расторгли с членами НАИК 18 госконтрактов на общую сумму 80,5 млрд руб. Апрельский прогноз ассоциации, предполагавший риск каскадных банкротств в горизонте одного-двух лет, реализовался за полгода: две компании выборки уже находятся в банкротных процедурах, уточняют в НАИК.
Павел Якимчук ожидает в ближайшие шесть-девять месяцев дальнейшего ухудшения ситуации в сегменте, прежде всего роста просрочки. Если расходы на инфраструктурную отрасль продолжат снижаться, это осложнит текущее финансово-экономическое состояние профильных компаний, соглашается Алексей Жундриков. В принятом год назад законе о федеральном бюджете предполагался более высокий рост расходов в 2027 году на нацпроекты, касающиеся инфраструктуры, но из-за пересмотра финансирования этот рост вновь сдвинут, теперь на 2028 год, резюмирует эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 10