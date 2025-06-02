Синдикаты с уступками

Для расширения использования инструмента синдицированного кредитования банкиры предложили изменить расчет норматива краткосрочной ликвидности взамен на соблюдение ряда правил. Финансисты уверены, что это оживит рынок. Реакция ЦБ на предложения пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В конце прошлой недели на съезде Ассоциации банков России (АБР) обсуждались меры по развитию рынка синдицированного кредитования. В новом нормативе краткосрочной ликвидности предлагается включать синдикаты в состав высоколиквидных активов. Требования, установленные к таким синдикатам, в проекте ЦБ представляются жесткими, считают в АБР. «Сейчас заемщик должен разрешать уступку прав требований любым другим банкам,— продолжают там.— В современной банковской практике условие свободной уступки практически не встречается». Банковское сообщество внесло предложение изменить условия о свободной уступке. В текущей редакции уступка долга может переходить любому банку, и заемщик по факту не знает, кто будет владеть долгом. Сообщество предлагает конкретизировать список потенциальных новых кредиторов, вновь вошедших в синдикат, чтобы заемщик имел право выбирать из так называемого белого списка банков (30–50 организаций).

Рынок синдикатов сейчас — это единичные сделки: финансирование масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов крупнейшими банками с господдержкой. Резкое сжатие рынка произошло в 2022 году на фоне СВО. По данным ЦБ, за 2021 год объем синдицированного кредитования составил 2,8 трлн руб., в 2022 обвалился до 158 млрд руб., к 2024 восстановился, но не полностью — до 1,8 трлн руб.

Собеседники из числа банкиров уверены, что синдицированное кредитование надо развивать. «Преимущества синдикатов для заемщиков перед билатеральными кредитами: возможность получения финансирования у менее крупных банков в условиях исчерпания нормативов крупнейших банков, экономия времени и ресурсов за счет взаимодействия с одним банком-организатором и кредитным управляющим, представляющим пул кредиторов, единообразие кредитных условий в разных банках, расширение банков-партнеров, потенциальная экономия на ставке»,— отмечает собеседник в банковском секторе. Имеются преимущества и перед облигациями: конфиденциальность, гибкие условия и индивидуальные решения, скорость получения кредитных средств при наличии отработанной документации, наличие конечного известного числа кредиторов и возможность взаимодействия, добавляет собеседник “Ъ”.

В ЦБ на запрос “Ъ” относительно готовности принять предложенные изменения оперативно не ответили. При этом 20 мая в ЦБ отмечали, что учли замечания банкиров, высказанные ранее. В ближайшее время ЦБ примет решение по краткосрочной ликвидности, которое начнет действовать с 1 октября 2025 года, отмечает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, предложения АБР выглядят неким компромиссным решением, направленным на преодоление существующих регулятивных барьеров с целью стимулирования развития данного сегмента. «Для поддержания краткосрочной ликвидности ограничения на оборот, действительно, должны быть минимальными,— отмечает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.— При этом надо учитывать, что банковская система у нас не такая большая по сравнению с размерами экономики. Весь капитал — меньше 9% ВВП. В Германии, например,— выше 12%. В Китае — еще больше. Возможный риск на одного заемщика или группу тоже ограничен нормативами, что вполне логично с точки зрения банковского регулирования».

«Можно предположить, что на практике последствия принятия озвученных инициатив АБР могут быть многогранными, но в совокупности способны оказать весьма положительное влияние на развитие синдицированного кредитования,— заключает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— Так, создание более гибких условий уступки прав требований теоретически должно повысить привлекательность синдицированных кредитов для заемщиков, что приведет к росту объемов данного сегмента». В то же время, по ее словам, существуют и определенные минусы, в частности, формирование «белого списка» банков может привести к определенной сегментации рынка и ограничению доступа для новых участников.

Ольга Базутова, Ксения Дементьева