Компании вышли из тени госдолга

Август 2026 года стал рекордным для этого месяца по объему привлечения корпоративными заемщиками средств на долговом рынке. Эмитенты разместили облигаций более чем на 875,1 млрд руб., на треть превысив прошлогодний показатель. Особенно активны были банки, которые резко нарастили размещения секьюритизированных облигаций. Отчасти корпоративному рекорду способствовало отсутствие размещений госбумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным Cbonds, в августе 2026 года корпоративные заемщики резко нарастили активность на долговом рынке. За месяц они завершили 116 размещений облигаций на сумму 875,1 млрд руб. Это почти на 37% выше результата июля и на 32% больше, чем в августе 2025 года, что стало лучшим результатом для этого месяца за все время наблюдений. По 22 выпускам на общую сумму 53,3 млрд руб. в августе закончился технический период размещений, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

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Общее повышение активности эмитентов связано с улучшением рыночных условий после июльского заседания совета директоров Банка России. Вопреки ожиданиям участников рынка регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 14%, что способствовало росту котировок облигаций после обвала в июне — первой половине июля. Добавил оптимизма инвесторам и временный отказ от первичных размещений Минфина (см. “Ъ” от 21 июля), что поддержало вторичный рынок государственного и корпоративного долга.

Впервые за два года основной вклад в общий объем размещений внесли компании финансового сектора, прежде всего кредитные организации.

По оценке Александра Ермака, на финансовый сектор пришлось больше половины (54,1%) от суммарного объема размещений. В последний раз данный сектор доминировал в апреле 2024 года. «На первичном рынке около 46% заняли облигации реального сектора с общим объемом 390 млрд руб.»,— оценивает господин Ермак.

По итогам месяца суммарный объем размещений банковских облигаций, в том числе через специализированные финансовые общества, составил почти 280 млрд руб. При этом кредитные организации активно размещали не только классические облигации, но и в рамках секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов. По оценке “Ъ”, за месяц объем потребительской секьюритизации составил 150 млрд руб., а с начала года — почти 400 млрд руб. За весь 2025 год банки разместили секьюритизированные облигации на потребительские кредиты на 229 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 февраля). По словам участников рынка, кредитные организации торопятся выпускать такие бумаги из-за ужесточения нормативных требований со стороны Банка России.

Рост секьюритизации можно рассматривать и как результат стремления банков более активно управлять балансом и источниками фондирования. «Продажа сформированных кредитных портфелей через облигационные выпуски позволяет высвобождать часть ресурсов для нового кредитования, диверсифицировать финансирование и снижать концентрацию рисков»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Впрочем, руководитель отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов обращает внимание, что канал размещения облигаций дал банкам несопоставимо меньше ликвидности, чем другие финансовые инструменты. Например, в августе в рамках еженедельного репо с ЦБ банки привлекали по 4–5 трлн руб. в неделю.

В осенние месяцы активность корпоративных эмитентов продолжит расти в связи с высокими объемами погашений, которые оцениваются в 5–5,7 трлн руб.

При этом возвращение Минфина на первичный рынок с ОФЗ с переменным купонном, которое запланировано уже на 2 сентября, может обострить конкуренцию за ликвидность. Тем более что в последние месяцы компании активно размещали именно флоатеры. По оценке Александра Ермака, в августе доля таких долговых бумаг составляла 41% от общего объема размещений. «При значительных объемах размещений ОФЗ корпоративным заемщикам, вероятно, придется либо предлагать большую премию, либо более внимательно выбирать окна для выхода на рынок»,— констатирует Никита Бороданов.

Виталий Гайдаев